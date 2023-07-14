Jandarma’dan göçmen kaçakçılığına ağır darbe: Böyle yakaladılar…

Jandarma Genel Komutanlığı göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. Göçmen kaçakçılığı yapıldığına dair gelen istihbari bilgi sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri, İstanbul'un Çatalca ve Çekmeköy ilçelerinde yeni bir operasyona girişti. Jandarma, gelen ihbar üzerine göçmen kaçakçılarının yoğun olarak kullandığı kamyon ve kamyonetlerle göçmen kaçakçılığı yöntemini mercek altına alarak karayollarında kontrollerini arttırdı.Belirlenen kamyon ve kamyonetler ise Jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Jandarma ekiplerinin sıkı sıkıya takibi sonucu Çekmeköy ve Çatalca'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak üzere kamyon ve kamyonetlere bindirilen 105 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyon için düğmeye basan Jandarma, belirlenen kamyon ve kamyonette yaptığı aramada Afganistanlı 39 kişi, Mısırlı 27 kişi, Filistinli 11 kişi, Suriyeli 9 kişi, Pakistanlı 8 kişi, Iraklı 4 kişi, Bangladeşli 4 kişi ve İranlı 2 kişi olmak üzere toplam 105 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler Jandarma tarafından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Jandarma, yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere yardım eden organizatörlerden M.A., B.A., B.Y.I., Y.T.T. ve A.K. isimli şüphelileri de yakalarken, organize çalışan suç örgütlerini de deşifre etti. Para karşılığında umut satan, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlerden M.A., B.A., B.Y.I. , Y.T.T ve A.K. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın organize göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi aralıksız sürüyor.