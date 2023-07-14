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Jandarma’dan göçmen kaçakçılığına ağır darbe: Böyle yakaladılar…

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın organize göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri, İstanbul’un Çatalca ve Çekmeköy ilçelerinde sıkı sıkıya takip sonrası düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan organize çalışan suç örgütünü deşifre etti. Takip sonucu kamyon ve kamyonetlerden 105 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, beş organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 14.07.2023 - 13:02 Güncelleme: 14.07.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Jandarma’dan göçmen kaçakçılığına ağır darbe: Böyle yakaladılar…
Jandarma Genel Komutanlığı göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. Göçmen kaçakçılığı yapıldığına dair gelen istihbari bilgi sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri, İstanbul'un Çatalca ve Çekmeköy ilçelerinde yeni bir operasyona girişti. Jandarma, gelen ihbar üzerine göçmen kaçakçılarının yoğun olarak kullandığı kamyon ve kamyonetlerle göçmen kaçakçılığı yöntemini mercek altına alarak karayollarında kontrollerini arttırdı.

JANDARMA'DAN SIKI SIKIYA TAKİP: 105 KİŞİ YAKALANDI

Belirlenen kamyon ve kamyonetler ise Jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Jandarma ekiplerinin sıkı sıkıya takibi sonucu Çekmeköy ve Çatalca'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak üzere kamyon ve kamyonetlere bindirilen 105 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyon için düğmeye basan Jandarma, belirlenen kamyon ve kamyonette yaptığı aramada Afganistanlı 39 kişi, Mısırlı 27 kişi, Filistinli 11 kişi, Suriyeli 9 kişi, Pakistanlı 8 kişi, Iraklı 4 kişi, Bangladeşli 4 kişi ve İranlı 2 kişi olmak üzere toplam 105 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler Jandarma tarafından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ORGANİZE ÇALIŞAN SUÇ ÖRGÜTÜ DEŞİFRE EDİLDİ: PARA KARŞILIĞINDA UMUT SATTILAR

Jandarma, yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere yardım eden organizatörlerden M.A., B.A., B.Y.I., Y.T.T. ve A.K. isimli şüphelileri de yakalarken, organize çalışan suç örgütlerini de deşifre etti. Para karşılığında umut satan, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlerden M.A., B.A., B.Y.I. , Y.T.T ve A.K. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın organize göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi aralıksız sürüyor.

Jandarma’dan göçmen kaçakçılığına ağır darbe: Böyle yakaladılar…
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