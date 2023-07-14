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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: Olumlu adımlar bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hemfikir olduklarını belirten Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayında misafir edeceğiz." dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nden (AB) olumlu adımlar beklediklerini söyledi.

Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: Olumlu adımlar bekliyoruz
Ekleme: 14.07.2023 - 15:23 Güncelleme: 14.07.2023 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: Olumlu adımlar bekliyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZAR MI?

Sayın Putin'i Ağustos ayında misafir edeceğiz. Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması konusunda hemfikiriz.

AB İLE İLİŞKİLER NASIL ŞEKİLLENECEK?

AB'den olumlu adımlar bekliyoruz. Beklentilerin yanıtını almak istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
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