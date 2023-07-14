Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: Olumlu adımlar bekliyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hemfikir olduklarını belirten Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayında misafir edeceğiz." dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nden (AB) olumlu adımlar beklediklerini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZAR MI?
Sayın Putin'i Ağustos ayında misafir edeceğiz. Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması konusunda hemfikiriz.
AB İLE İLİŞKİLER NASIL ŞEKİLLENECEK?
AB'den olumlu adımlar bekliyoruz. Beklentilerin yanıtını almak istiyoruz.