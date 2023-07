Bakan Uraloğlu 15 Temmuz trenini uğurladı: Destanın hafızalara kazınması için bu gelenek sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni, Ankara YHT Garı'ndan uğurlama törenine katıldı.Milletlerin millet olma şuurunu kazanmalarına vesile olan, nesilden nesile aktarılan ve tarihlerinde çok önemli bir yer tutan mücadele zamanlarının bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, devlet millet işbirliği ile milli şuurun alt ettiği 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadelenin de gelecek kuşaklara aktarılması gereken tarihi olaylardan birisi olduğunu vurguladı.Bakan Uraloğlu, asker kılığına bürünmüş, devletin her noktasına sızmış hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının milli iradeyi ortadan kaldırmak istediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yüce Meclisimizi savaş uçaklarıyla bombaladılar, halkımızı tanklarla ezdiler, helikopterlerden üzerlerine mermi yağdırdılar. Korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Başarılı olamayınca TÜRKSAT'ı hedef aldılar. Ancak hainlerin karşısında dimdik durarak şehadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlarda yayınlandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Bu doğru bilgilendirmeyle millet iradesine sahip çıktı, meydanlara indi. Demokrasiye, Türkiye'nin geleceğine, gelecek nesillerinin yarınına sahip çıktı."15 Temmuz gecesi akın akın yolcu taşıyan trenlerde görev yapan, meydanları doldurarak duruş sergileyen demiryolu çalışanlarının özellikle büyükşehirlerdeki kahramanlık destanının başrol oyuncularından olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Tüm Türkiye bir ve beraber olarak FETÖ denilen 40 yıllık karanlık hazırlığı bir günde yıkmıştır. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki bu ülkede ezan dinmez, bayrak inmez, bu millet darbelere geçit vermez." diye konuştu.Uraloğlu, istiklalin, millet olmanın ilk şartı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:"Bu nedenle geçmişte de olduğu gibi tarihin her döneminde istiklal bizim için ne kadar önemliyse, bugün de en az o kadar önemlidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni gibi farkındalık oluşturacak etkinliklerle bağımsızlık ve milli iradenin üstünlüğü kavramlarının gelecek kuşaklarımıza aktarılması gerekir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz işbirliğiyle 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' temasıyla giydirmesi yapılan tren iki ay süreyle Ankara-İstanbul-Ankara ve İstanbul-Konya hattında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol katedecek, 60 binden fazla yolcu taşıyarak o ruhu bir kez daha herkesin hissetmesini sağlayacaktır. Geçtiği güzergahta yaklaşık 10 milyondan fazla vatandaşımız bu temayı görecek ve kahramanlarımızı bir kez daha yad edecektir. Ayrıca, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca hazırlanan afişler trenlerimize asılarak, günün anısına hazırlanan videolar tren ekranlarında gösterilecektir. Ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadelenin destanını trenlerimizin üzerinde gururla taşıyacağız."Millet iradesinin ortaya konulduğu muhteşem zaferin ve hain darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçladıklarını belirten Uraloğlu, trenin katedeceği 56 bin kilometrelik yolun her karışının şimdiki ve gelecek nesiller için bir bilinç tazelemesi olmasını temenni ettiğini söyledi.Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni uğurladı.