İzmir'deki yangınlarda 390 hektar kül oldu

Sıcak ve rüzgarlı havanın hakim olduğu İzmir'de, dün 2 ilçesinde de orman yangını meydana geldi. İlk yangın saat 13.45 sıralarında Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başlarken, mahallede yaşayanlar ise denizden tahliye edildi. Bölgede rüzgarın kuvvetli olması çalışmaların uzamasına neden oldu. Alevlerin sıçradığı 2 ev tamamen yandı. Akşam saatlerinde ekipler alevleri büyük oranda kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarına devam edildi. Saat 21.35'te ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Aliağa'daki yangında toplam 120 hektar alan kül oldu.Aliağa'da saat 13.45'te çıkan orman yangınından kısa süre sonra bu kez de Menderes ilçesinde Oğlananası mevkisindeki ormanda yangın çıktı. Aliağa'daki yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da Menderes'te havadan ve karadan çalışma başlattı.İki yangında toplam 8 uçak, 11 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale ekibi ve 660 personel alevlere müdahale etti. Alevlerin İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşması paniğe neden oldu.Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin önü organize sanayi bölgesine ulaşmadan kesildi. Yangında 4 personel de yangından etkilenip hastaneye kaldırıldı. 2 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi, 1 personel ise servise alındı. Durumu ağır olan 1 personelin tedavisinin ise yoğun bakımda sürdüğü aktarıldı.Yangın hava ulaşımını da etkiledi. Yanan bölgenin Adnan Menderes Havalimanı'na yakın olması nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarını iptal etmesi, havalimanında yoğunluğa neden oldu. Ekiplerin yoğun gayretiyle yangın, saat 00.25 sıralarında kontrol altına alındı. Menderes'teki yangında ise 270 hektar alan yandı. Her iki bölgede de yangınların kontrol altına alınmasına rağmen soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.