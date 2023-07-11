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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 30 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 11.07.2023 - 09:34 Güncelleme: 11.07.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması: 30 kişi gözaltındaAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından sınav sorularını alarak örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MÜLAKAT KODLAMASI YAPANLAR TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2012 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO), 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) ve 2015 Deniz Harp Okulu (DHO) mülakatlarında, usulsüz yapan 7 FETÖ üyesine Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Şüphelilerin mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yaparak, mülakatları örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağladığı belirlendi.

20 ŞÜPHELİYE 7 İLDE OPERASYON

Sermaye Piyasası Kurulu uzman yardımcılığı sınavlarına yönelik yürütülen soruşturmada ise 2013'te sınav sorularını alarak örgüt mensuplarına dağıtan ve dağıtılan soruları alarak başarılı olan 14'ü ihraç, 1'i müstafi, 3'ü istifa, 1'i aktif çalışan olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.
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