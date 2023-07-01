Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Erkan Karadağ, araziye çıkarttığı Setter cinsi eğitimli köpeği 'Sıla' ile birlikte dağ, tepe, ormanlık alan demeden trüf mantarı topluyor.Mantarın kilosu iriliği ve kalitesine göre 800 euro ile 2 bin euro arasında alıcı buluyor. Trüf mantarının çok değerli olduğuna işaret eden Erkan Karadağ, güzel bir yola çıktığını belirttiği köpeğiyle trüf mantarı bulmaya başladıklarını kaydetti.Karadağ, trüf mantarı avcılığına yeni başladığı için henüz yaklaşık 500 gram trüf mantarı bulduğunu dile getirerek, köpeğiyle mantar toplamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.Trüf avcısı köpekler hakkında bilgi veren Erkan Karadağ, 'Yaklaşık 2 senedir abimle beraber trüf mantarı avcılığı yapıyorum. Bu trüf mantarı avcılığı yüksek koku duyusuna sahip köpeklerle yapılabiliyor. Bu iş kolay bir iş değil. Sosyal medyada kolay gibi gözüküyor ama birçok zorlukla karşılaşıyoruz Silahlı ava karşı olduğum için trüf mantarına yönelmek istedim' şeklinde konuştu.Mantarın fiyatları hakkında bilgi veren Erkan Karadağ, 'Sosyal medyada mantarın kilogram fiyatına '2 bin euro' deniliyor. 'Günde 1 kilo mantar bulunuyor' deniliyor. İnternet ortamında bu fiyatları duyanlar bu işe gönül veriyor.Gerçek anlatıldığı gibi değil. Yurt dışında, örneğin İtalya'da Şu andaki mantar piyasası kalitesine göre kilosu 500 ile 2 bin euro arasında olduğunu söylüyorlar ama bu mantar öyle her yerde yetişmiyor. Arabanla kilometrelerce evden uzaklaşıyorsun. Arazide üzerinde keşifler yapıyorsun. Yerine göre zarar ediyorsun.O yüzden bu mantarın piyasada tam oturmuş fiyatı yok. Karaborsa gibi bir düzen var. Net sabit bir fiyatı yok. Trüf mantarı avcılığı yapmak için ilk olarak köpeklere ihtiyacınız var. Bu köpeklerin Türkiye'deki piyasası 15 -20 bin TL arasında değişiyor' diye konuştu.Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nce Trüf Mantarı Eylem Planı çerçevesinde Alaplı ormanlarında trüf mantarı 2012 yılın itibaren tespit çalışmaları yapıldı.Yapılan çalışmalar neticesinde dünyada 'siyah elmas' ve 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan sonbahar trüfü, T.nitidum ve T.excavatum türleri bulundu.'Siyah elmas' olarak adlandırılan mantarın kilosu türüne göre iki bin ila 3 bin Euro'ya kadar çıkabiliyor. Yumruk şeklinde yetişen mantar, toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetişiyor.