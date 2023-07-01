  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de bayram dönüşü feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı

İzmir'de bayram dönüşü meydana gelen trafik kazasında içinde 11 kişinin bulunduğu otomobil kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Orta refüjü aşan araç karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Katliam gibi kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Kaza anı bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Ekleme: 1.07.2023 - 11:38 Güncelleme: 1.07.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de bayram dönüşü feci kaza: 4 ölü, 21 yaralıİzmir'in Menderes ilçesi Kısık Mahallesi İzmir- Aydın karayolunda saat 19.30 sıralarında Özcan Ö. yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobil, Gaziemir yönünden Ayrancılar istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail A.'nın kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'de bayram dönüşü feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı

Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise otomobilde bulunan Sibel Ö. ile Şengül A.'nın yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 21 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

İzmir'de bayram dönüşü feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Ö. ve Mustafa K.'nın da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

CHP ve İYİ Parti’den ayrılan isimler hakkında şok iddia: Yeni parti kuracaklar…
CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu: Ait olduğum yerdeyim
Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Partinin ağır toplarından olan o isim de değişim şart dedi: 13 yılda 12 seçim kaybetti…
Fransa’da şiddet akılalmaz boyutta! İnsanlarla dolu bina ateşe verildi, Türk Büyükelçiliği uyardı
CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
CHP'li Tunç Soyer'den İzmir’de çevre skandalı! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş
İsviçre'de havalimanında grev krizi: Onlarca uçuş iptal edildi
Kur’an-ı Kerim yakan provokatör konuştu: 10 içinde bir kez daha yakacağım
Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrısı orada hazırlanıyor: CHP’deki sır ofis… O ismin öncülük ettiği ortaya çıktı
400 otobüsten sadece 7’si elektrikliye dönüştürülebildi! Ankara ulaşım zammına gün sayıyor
Fransa'daki protestolarda 667 kişi gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…
İfadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Merdan Yanardağ böyle çark etti...
Fahiş zam yapanlar şimdi yandı! Bakanlık haksız artışlara el koydu
Fransa'da Azerbaycanlı gazetecilere saldırıya Türkiye'den kınama: Failler derhal yakalanıp yargı önüne çıkarılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına düzenleme için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan İsveç ve uluslararası camiaya çağrı: Bu tür aşağılık eylemleri engelleyelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu: Tek ısırığındaki zehir 100 kişiyi öldürüyor

Mantar ararken zehirli Baran engereği buldu: Tek ısırığındaki zehir 100 kişiyi öldürüyor

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!