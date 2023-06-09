Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev ve AB Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştü. Bakan Fidan ayrıca Moldova Başbakan Yardımcısı Nicu Popescu ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahnka ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile dün birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde muhatapları Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.