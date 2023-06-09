Bakan Yerlikaya Şehit Aybüke Yalçın'ı andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı ölüm yıl dönümünde andı. “Aziz hatırası unutulmayacak. Bilinsin ki terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” mesajını paylaştı.

Şenay Aybüke Yalçın, daha 22'sindeydi. Müzik öğretmeniydi. 2017'de Batman'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi.



Türkiye'nin yüreğini yakan olayın üzerinden 6 yıl geçti. Tüm Türkiye, şehit öğretmeni anarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şenay Aybüke Yalçın'a rahmet diledi.



"Mağusa Limanı, limandır liman, aman aman. Beni öldürende yoktur din iman.' Gazimağusa'nın adının geçtiği bu türküyü öyle yanık, öyle içten okuyordu Aybüke Yalçın kızımız. 6 yıl önce, 9 Haziran günü Batman Kozluk'ta, o çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra hain teröristlerce şehit edildi. Henüz 22'sindeydi. Aziz hatırası unutulmayacak. Bilinsin ki terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenime Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.