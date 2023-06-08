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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti

2017 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Ekleme: 8.06.2023 - 12:54 Güncelleme: 8.06.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçtiTerör örgütü PKK, alçak yüzünü 2017 yılında Batman'da da gösterdi.

9 Haziran tarihinde Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Hain saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ardından şehit haberi geldi...

İlk görev yerinde şehit olan Yalçın, 7 ay gibi kısa sürede hem meslektaşları hem de öğrencilerinin gönlünde taht kurmuştu.

Batman Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen törenle ise gözyaşları içinde memleketine uğurlandı.

Şehit öğretmen unutulmadı...
Aybüke Öğretmen'in naaşı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki törenin ardından toprağa verildi.

Ömrünün ve mesleğinin baharında Aybüke Öğretmen'i hayattan koparan terör örgütü PKK, ülkenin dört bir yanında lanetlendi.

Hafızalara kazınan genç öğretmen, Mağusa Limanı türküsü ve fotoğrafındaki tebessümüyle görenlerin yüreğini dağladı.

Bugün ise tüm ülkeyi yasa boğan ölümün 6. yılı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti
Adı yaşatılıyor
Aybüke Öğretmen'in hatırası, okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ve caddelerde, anısına düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor.

Şehit öğretmenin ismi, ilk olarak görev yaptığı ve kendi imkanlarıyla açtığı müzik atölyesine, daha sonra Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne verildi.

Mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi, saldırının gerçekleştiği Hastane Caddesi ve mezun olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin orkestra salonuna da Aybüke Öğretmen'in ismi verildi.

Ayrıca Osmancık'ta bir ortaokulda, Kozluk'ta konukevinde, Muş'un Bozbulut köyündeki okul kütüphanesinde, Pozantı'daki bir lisenin resim atölyesinde, Safranbolu'daki üst geçitte de adı yaşatılıyor.

Öte yandan, Yalçın'ın ismi yüksek lisansa başladığı Batman Üniversitesi'nde bir sınıfa verildi. Keçiören Belediyesi tarafından da geçen yıl Yayla Mahallesi'nde, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği halk kütüphanesi açıldı.

Hatırasına yönelik 2017'de masa tenisi turnuvası, 2018'de Türk halk müziği solo ses yarışması düzenlendi.

Akademisyen olmayı hedeflerken terörün hayattan kopardığı Şenay Aybüke Yalçın, her yıl 9 Haziran'da ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında, saldırının gerçekleştiği yerde, görev yaptığı okulda anılıyor.

Petrol üretilen kuyuya ismi verildi
Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'nda keşfedilen ve Aybüke Öğretmen'in adı verilen, günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip kuyuda çalışmalar sürüyor.

Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusu ile 41 API graviteli petrol keşfi yapılan ve mevcut durumda günlük 1250 varil üretim yapılan sahanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla ŞAY Petrol Sahası'nda çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, ŞAY-1 kuyusunun 1,5 kilometre kuzeydoğusunda Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda da başlayan sondaj faaliyetleri sürüyor.
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