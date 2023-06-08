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MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonda, PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Fehmi Öğmen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
Ekleme: 8.06.2023 - 09:50 Güncelleme: 8.06.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

Nokta operasyon
Bu kez başarılı haber bir kez daha Irak'ın kuzeyinden geldi.

Böylelikle etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

Adım adım takip edildi
MİT, 1993 yılında örgüte katılan ve yurt içinde ve yurt dışında uzun yıllar faaliyet yürüten Fehmi Öğmen’i hedef aldı.

Türkiye’deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden biri olduğu belirlenen terörist, saha ajanları tarafından takip edildi.

Güvenlik güçlerinin kurduğu yerel istihbarat ağı vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alan tespit edildi.

Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi.

Sözde üst düzey yönetici 2 terörist öldürüldü
Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi.

Ardından gri listede de adı yer alan sözde üst düzey yönetici Öğmen, beraberindeki Ş.Reşit Taburu Sorumlusu Mazlum Koçer kod Mehmet Salih Çakal ve Ararat Tolhildan kod Ahmed Muhammed Ali Süleymaniye kırsalında MİT tarafından etkisiz hale getirildi.
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MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
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