Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından bileğinin bükülmediği tek yer olan CHP Genel Merkezi'nde ipleri eline aldı. Kılıçdaroğlu, seçim gecesi yaptığı açıklamada, 'Mücadeleye devam edeceğim' diyerek görevine devam edeceğinin ilk sinyallerini vermişti. Ekrem İmamoğlu ise, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ilk isim oldu. Değişim talebini kamuoyu önünde deklare eden İmamoğlu, kahvaltıda Kılıçdaroğlu'nun yüzüne de bu talebini iletti. Partinin yerel seçim öncesi Genel Başkan ve tüm yönetim kadrosunun yenilenmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan olumsuz yanıt aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin üstünü çizerken, teşkilatı da kendine bağlayarak İmamoğlu'na peş peşe darbeler vurdu. Kılıçdaroğlu'nun Kurultayda aday olacağı öğrenilirken, İmamoğlu'nun karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinden de zaferle ayrıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olurken, Cumhur İttifakı da Meclis'te 323 sandalye ile çoğunluğu elde etti. CHP, hem sandalye kaybetti hem de Cumhurbaşkanlığı makamını kazanamadı. Bu gelişmeler sonrası oklar Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Herkes, 'Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?' sorusunu sormaya hazırlanırken, yanıt çok gecikmeden geldi. Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık makamını bırakmayacağını hem açıklamaları hem de hamleleri ile belli etti. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun karşısına ilk dikilen isim ise 'Oğlum gibi' dediği Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu da, kamuoyu önünde Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ve sosyal medyada Akşener'in trolleri ile birleşerek harekete geçti.Ekrem İmamoğlu, seçim sabahı yaptığı ilk değerlendirmede faturayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti. İmamoğlu, 'Değişmeyen tek şey değişimdir.' ifadeleri ile Genel Merkez'e ilk mesajı gönderdi. Daha sonra İstanbul'da lüks bir otelde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüştü. Talep İmamoğlu tarafından geldi. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, partinin lideri olabileceğini söyledi. İmamoğlu, parti yönetiminin de artık değişmesi gerektiğini belirtti. Kurultayın, yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğini söyleyen İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise 'hayır' oldu.Kahvaltı sonrası Kılıçdaroğlu'nun hamleleri peş peşe geldi. Daha önce, Muharrem İnce'yi ekarte etmeyi başaran, sonunda da partiden gönderen Kılıçdaroğlu, bu kez İmamoğlu'na karşı harekete geçti. Kılıçdaroğlu, MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlere yer vermeyi planlıyordu. Ancak, kahvaltıdaki taleplerin ardından Gökhan Günaydın ve Gökhan Zeybek gibi isimlerin üstü çizildi. İmamoğlu'na yakın kimse MYK'da yer almadı.Kılıçdaroğlu, işin teşkilat boyutunu da gözardı etmedi. Teşkilatlarda İmamoğlu'na yakın isimlerden gelebilecek tehlikeleri de göz önünde bulunduran CHP Genel Başkanı, MYK'da teşkilatları doğrudan kendine bağladı. İmamoğlu'na yakın teşkilat yöneticilerininde tırpanlanacağı belirtiliyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmayacağını anlayan İmamoğlu çok sert konuştu. İmamoğlu, Genel Başkanlık için sorumluluk almaktan kaçınmayacağını belirterek, 'gaflet' göndermesi yaptı.İmamoğlu şöyle konuştu:Bir özeleştiri, bir muhasebe gerekiyor. Bunun yapılması gereken hassas alanlar vardır. 9 yılda 3 kez cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. CHP, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partidir, çok partili döneme geçiş yapan siyasi partidir. Dolayısıyla CHP irtifa kaybedebilecek bir parti asla olamaz. En üst seviyede bu sürecin irdelenmesi şart.Genel merkezinden, en ücradaki örgütüne kadar muhasebe şart. Siyasete girdiğimden beri toplumun beklentisini önde tutan bir süreç yaşadım. Bunu yaşamaya devam edeceğim. Her zaman milletimiz, ülkemiz, devletimiz her şeyin önünde durmuştur benim anlayışıma göre. Siyasi partilerin asla bir amaç olmadığı, bir hizmet aracı olduğunu defalarca dile getirmiştim. Ben bu felsefeyi temsil etme konusunda kararlıyım.Değişim meselesi önemli. Çok önemli bir kavram. Geçen hafta yaptığım açıklamada çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim ben. Topyekûn bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum. O değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Yoksa değişimin bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, toplum istiyor. Kulak tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamamız şart.Ben o gün ne ifade ettiysem aynı yerde aynı duruşla yoluma devam ediyorum. Demokrasi de zaten onun için var. En ciddi anlamda değişimi tarifler, o yüzden demokrasi çok güzeldir. Hayatımızda olması gereken en önemli kavramın demokrasi olduğunu her zaman söyledim. Mesele bir makam ya da kurul meselesi değil.Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultayda aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Yüksek ihtimalle aday olacağı değerlendirilen Kılıçdaroğlu kararını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevine devam etmek için bir kez daha aday olacak.Kılıçdaroğlu'nun adaylığının neredeyse kesinleşmesi sonrası gözler kazan kaldıran ilk isim olan İmamoğlu'na çevrildi. İmamoğlu, değişimin MYK eli ile olmayacağını gördüğünü söylemişti. İmamoğlu'nun Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkıp çıkamayacağı merak konusu.Zira, Muharrem İnce Kurultayda çok etkili konuşmalar yapmış, rüzgarı kendisine çevirmek için büyük mücadele vermiş ancak her seferinde hüsrana uğramıştı. İnce, kendi deyimiyle, 'Atatürk kalksa gelse bu CHP'de Kılıçdaroğlu'nu yenemez' diyerek istifa etmiş ve parti kurmuştu. İmamoğlu, İnce ile aynı yolu mu izleyecek yoksa farklı bir strateji ile CHP Genel Başkanı olmayı mı deneyecek merak konusu...