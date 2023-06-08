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İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...

Rusya Ukrayna Savaşı sonrası NATO ittifakına üye olmak için harekete geçen İsveç, Türkiye'nin vetosu ile karşı karşıya kaldı. Ülkede terör yasayı yürürlüğe girmesine rağmen terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği gösterilere 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında onay verilmişti. Öte yandan bir ilk gerçekleştirilerek PKK'lı bir teröristin iade edileceği ifade edilmişti. NATO üyeliği için Türkiye'nin kararını bekleyen İsveç basınında gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasındaki görüşme... Tek bir noktaya dikkat çektiler.

İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Ekleme: 8.06.2023 - 11:50 Güncelleme: 8.06.2023 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç tüm tuşlara basıyor. Bir yandan 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında PKK yandaşlarının eylemlerine onay verirken bir yandan da PKK terör örgütü üyesini Türkiye'ye iade etmek için harekete geçti.

Türkiye'den gelecek kararı bekleyen İsveç'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasındaki görüşme gündem oldu. İsveç basını tek bir konuya dikkat çekti.

Terörle mücadele yasasının 'belirsizliği' dikkatleri çekerken İsveç, NATO üyeliği için her yolu deniyor.

İsveç'ten gelen son haberlere göre ise, adı açıklanmayan PKK'lı bir terörist, Türkiye'ye iade edilecek.

İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...

Tüm bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasındaki görüşme İsveç basınında gündem oldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan İsveç'in NATO üyeliği için somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

İki bakan, 'Daimi Ortak Mekanizma' toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.

İsveç basını bu görüşmeye ilişkin tek bir detaya dikkat çekti.

İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...

TEK BİR NOKTAYA DİKKAT DİKKAT ÇEKTİLER

İsveç'in somut adımlar atması gerekiyor' başlıkları ile okuyucularının karşısına çıkan gazeteler, Hakan Fidan'ın bu konuyu vurguladığını belirtti.

Aftonbladet ise Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi önet Can Tezel'in açıklamalarına dikkat çekti.

'Türkiye yeni terör yasasının bir fark yarattığını görmek istiyor' başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan gazete, Pazar günü gerçekleştirilen gösterilerin PKK ile bağlantılı görüldüğüne dikkat çekti.

İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...

Tezel'in 'Türkiye, İsveç'in terörizm açısından güvenliğimize zarar verecek değil, katkıda bulunacak şekilde NATO müttefiki olmasını istiyor.' dediği belirtildi.

Tezel gazeteye yaptığı açıklamasında, Terör örgütlerinin insanları öldürmeye devam ederken masum kar amacı gütmeyen örgütler gibi görülmesinin eleştirildiği ifade edilirken 'Siyasetin karşıtı olarak terörizmin süslenmemesi' gerektiğini söyledi.

Terörizm tehdidiyle başa çıkmak için çıkarılan yasanın İsveç'te birkaç yıl önce tanınan bir ihtiyacın sonucu olduğunu belirten Tezel, Türkiye'nin bu değişikliği memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pazar günkü gösterinin her şeyden çok PKK yanlısı bir olay olarak görüldüğünü belirten Tezel, 'bu tür faaliyetlere katılmak suçsa, etkinliklerini düzenlemek de yasal olamaz' dedi.

'Eğer kullanılan bir terör örgütü bayrağı ise bu teröristin çizgisini yüceltmek değil midir?' diyen Tezel, PKK'nın bu eylemlere izin verilmesinden güç alarak yapabileceği eylemlere karşı da uyarıda bulundu.

İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
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