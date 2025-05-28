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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olma özelliğini taşıyan Laçın Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, açılış töreninde kurdeleyi Aliyev ile birlikte kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı
Ekleme: 28.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:54 / Editör: Fehmi Öztürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle özel uçak 'TUR' ile Azerbaycan'ın Laçın şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

LAÇIN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

Liderler daha sonra Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

İki lider, Fuzuli ve Zengizan havalimanlarının ardından Laçınuluslararası havalimanının da açılış kurdelesini birlikte kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Erdoğan ve Aliyev, açılışın ardından, Kelbecer-Laçın Otoyolu, köprü ve viyadüklerde de incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

LAÇIN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN ÖZELLİKLERİ

1800 metre rakımlı bölgede yer alan havalimanı, dağlık arazide kayalar oyularak ve bölge düzleştirilerek inşa edildi. Laçın Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan'ın en yüksek rakımlı havalimanı olma özelliğini taşıyor.

2021 yılında temeli atılan havalimanı, Laçın kent merkezine 30, Şuşa'ya 70, Kelbecer'e ise 60 kilometre mesafede bulunuyor. Pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 60 metre olan havalimanında, saatte 200 yolcuya hizmet verebilecek terminal binası yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 26 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle Laçın Havalimanı'na 'uluslararası havalimanı' statüsü verildi. Söz konusu statüyle ilgili bilgi, uluslararası kuruluşlara da iletildi.

Böylece Azerbaycan'daki uluslararası havalimanlarının sayısı 9'a yükseldi. Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde inşa edilen ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim 2021'de Başkan Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla hizmete açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Erdoğan ve Aliyev ayrıca, 20 Ekim 2022'de Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın da açılışını yapmıştı.