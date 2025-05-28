Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle özel uçak 'TUR' ile Azerbaycan'ın Laçın şehrine geldi.Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı.Liderler daha sonra Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.İki lider, Fuzuli ve Zengizan havalimanlarının ardından Laçınuluslararası havalimanının da açılış kurdelesini birlikte kesti.Erdoğan ve Aliyev, açılışın ardından, Kelbecer-Laçın Otoyolu, köprü ve viyadüklerde de incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.1800 metre rakımlı bölgede yer alan havalimanı, dağlık arazide kayalar oyularak ve bölge düzleştirilerek inşa edildi. Laçın Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan'ın en yüksek rakımlı havalimanı olma özelliğini taşıyor.2021 yılında temeli atılan havalimanı, Laçın kent merkezine 30, Şuşa'ya 70, Kelbecer'e ise 60 kilometre mesafede bulunuyor. Pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 60 metre olan havalimanında, saatte 200 yolcuya hizmet verebilecek terminal binası yer alıyor.Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 26 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle Laçın Havalimanı'na 'uluslararası havalimanı' statüsü verildi. Söz konusu statüyle ilgili bilgi, uluslararası kuruluşlara da iletildi.Böylece Azerbaycan'daki uluslararası havalimanlarının sayısı 9'a yükseldi. Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde inşa edilen ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim 2021'de Başkan Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla hizmete açılmıştı.Erdoğan ve Aliyev ayrıca, 20 Ekim 2022'de Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın da açılışını yapmıştı.