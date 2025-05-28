Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Balıkesir'in doğusu, Bursa'nın güneyi, Sakarya çevreleri, Malatya çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteroloji'den 11 il için sarı kodlu alarm verilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Adana, Artvin, Erzurum, Hatay, Mersin, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Ardahan ve Osmaniye.Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının ise yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Balıkesir'in doğusu, Bursa'nın güneyi ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 28°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas'ın güneyi, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu, Karaman'ın doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 24°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu, Malatya çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum'un doğu ilçeleri ile Malatya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.DİYARBAKIR 19°C, 37°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 16°C, 27°CParçalı ve az bulutluMARDİN 23°C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT 21°C, 32°CParçalı ve az bulutlu