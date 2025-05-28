İnfaz düzenlemesi Meclis yolunda: Bayramdan önce yasalaşabilir

Ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler öngören 10. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) son aşamalarına yaklaşıyor.Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve 14 farklı kanunda değişiklik yapması beklenen reform paketi, bayram öncesi yasalaşma yolunda hızla ilerliyor.Toplam 55 maddeden oluşan paketin infaz düzenlemeleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, özellikle örgütlü suçların kapsam dışı bırakılmasına yönelik tartışmalar sürüyor.Düzenlemeye ilişkin konuşan kaynaklar, 10. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemelerine ilişkin büyük ölçüde uzlaşı sağlandığı belirtiyor.Bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemenin, bayram öncesinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.Ancak, düzenlemenin kapsamına son hali henüz verilmedi.Özellikle Covid-19 iznine ilişkin maddenin genişletilmesi ve örgütlü suçların durumu, paketin en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor.Bu maddenin, özellikle FETÖ üyelerini kapsayabileceği endişesi nedeniyle kapsamının daraltılması gündemde.Ancak buna karşın bu başlıkların düzenlemenin kapsama alanında olup olmayacağı cevaplanmadı.yargı paketine ilişkin gelen kulis bilgilerde, suçlar için herhangi bir ayrıştırmanın söz konusu olamayacağı bildirildi.Teklife dair değerlendirmemelerde bulunan kaynaklar, infazda eşitlik ilkesine ve Anayasa'ya aykırı olacağı gerekçesiyle, örgütlü suçlar arasında bir ayrıştırma yapılamayacağını söyledi.Ancak yine de bu ayrıştırmayı yapabilmek için bazı önerilerin değerlendirilmeye alındığı öğrenildi.Kulislerde, düzenlemeye 'dini duyguları kullanarak işlenen suçlar' ya da 'darbe teşebbüsünde bulunan örgütler' gibi ifadelerin eklenerek FETÖ hükümlülerinin infaz indirimi kapsamı dışında bırakılması yönünde öneriler değerlendiriliyor.Ancak, bu tür bir ayrımın Anayasa'ya aykırılık teşkil edip etmeyeceği konusunda hukukçular arasında görüş ayrılığı bulunuyor.AK Parti kurmayları, Anayasa'ya aykırı bir formül bulunamaması durumunda ilgili maddenin tamamen tekliften çıkarılabileceğini belirtiyor.Yeni infaz düzenlemesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, cinsel istismar, cinsel saldırı ve kasten adam öldürme gibi ağır suçları kesin olarak kapsamıyor.Bu suçlara yönelik cezalarda herhangi bir indirime gidilmeyecek.Teklifin bu hafta içerisinde Meclis'e sunulması ve bayram tatiline girilmeden yasalaşması bekleniyor.Yargı paketiyle birlikte cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması ve infaz sisteminde eşitlik ilkesine dayalı bir yapının güçlendirilmesi amaçlanıyor.