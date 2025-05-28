Çöp çilesi bitmeden yol çilesi başladı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan vatandaşlar yeterli hizmete alamadıkları belediyeye isyanı bitmiyor. CHP'li belediyenin çöpleri zamanında toplamaması nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, şimdi de sokakların yapılmayan bozuk yollar yüzünden çile çekiyor. Bozuk yolları gösteren vatandaşlar, CHP'li başkan Oya Tekin'e, 'Yollarımızın gelip halini görsün. Belediyeyi arıyoruz, ekip gönderiyoruz diyorlar ama ne gelen var ne giden' diyerek tepkilerini dile getirdiler.Seyhan ilçesine bağlı mahallelerinin büyük bölümünde zamanında toplanmayan çöplerle ilgili vatandaşların sorunu çözülmezken, şimdi de bozuk ve oluşan çökmelere asfalt dökülmemesi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yeşilyurt Mahallesi 70170 sokakta meydana gelen çökme nedeniyle çukura insanların ve araçların düşmemesi için vatandaş çözümü kendi üretmek zorunda kaldı. Vatandaşlar olumsuzluk yaşanmaması için kum doldurdukları çuvalı çukurun önüne koyarak kendi tedbirlerini almak zorunda kaldı.70170 sokakta yaşan Hasan Cop, 14 gündür belediye yetkililerinin sokaklarına geleceklerini ama bugüne kadar hiçbir görevlinin uğramadığını belirterek, 'Gerçekten durum içler acısı. Tam 14 gündür bu yol böyle. Biz de kendi imkanlarımızla bir tehlike yaşanmaması için kum doldurduğumuz çuvalı çukurun önüne koyduk. Sayın Oya Tekin artık burayı görür de görevlilerini gönderir. Eğer bu çukuru da yapamayacaksanız o koltukta oturmayın' dedi.