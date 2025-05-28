Türkiye'ye e-sigara tuzağı, yasak ama her yerde satılıyor!

Yasaklı elektronik sigara ürünlerinin kullanımı endişe verici hızla artıyor. Elektronik sigara ürünleri internet üzerinden kolayca temin edilirken, sosyal medya platformları üzerinden de reklam ve tanıtımlar yapılıyor. 2025 yılı itibarıyla, e-sigara ve ilgili ürünleri satan internet sitesi sayısı 217'yi geçerken, söz konusu sitelerde likitler, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeriği yüksek olan 'puff bar'lar satılıyor. Yapılan araştırmalarda e-sigara kullanımı, özellikle 14-16 yaş arası gençler arasında da hızla yayılıyor. Dünya genelinde bu yaş grubundaki 38 milyondan fazla genç e-sigara kullanıyor; ABD'de 2.5 milyon, Avrupa Birliği'nde ise 8.3 milyon genç e-sigara içicisi bulunuyor. Türkiye'de yapılan bir ankette ise 500 ergenin yüzde 67'sinin evinde en az bir aile bireyinin sigara kullandığı, yüzde 20'sinin ise e-sigara denediği veya düzenli kullandığı ortaya koyuldu.Tütün endüstrisi, özellikle gençleri hedef alarak e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini pazarlıyorlar. Bu ürünler, aromatik tatlar ve şık tasarımlarla cazip hale getirilerek, sosyal medya ve dijital platformlarda örtülü reklamlarla tanıtılıyor. Türkiye, sigara tüketiminin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor; kişi başına günlük ortalama 17,1 adet sigara tüketiliyor. Bu durum, tütün endüstrisinin Türkiye'yi hedef pazar olarak görmesine neden oluyor. Yapılan saha çalışmalarında ise nikotin tuzağına düşen gençler, e-sigaranın aromatik tatlarının cazip olduğunu ve sosyal medya influencer'larının etkisiyle bu ürünleri denediklerini belirtiyorlar.Öte yandan e-sigaraların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri da giderek daha fazla ortaya çıkıyor. Hayvan deneylerinde e-sigaraların iltihap mekanizmalarını tetiklediği, DNA hasarına yol açtığı ve akciğer işlevlerini azalttığı gösteriyor. Ayrıca, e-sigara kullanımına bağlı olarak akciğer hasarı vakaları da artıyor. E-sigara ürünlerinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulması, sadece sağlık değil, aynı zamanda güvenlik açısından da tehdit oluşturuyor. Kaçakçılık rotasında terör örgütü PKK ve Valencia-Irak hattı dikkat çekiyor. Bu durum, e-sigara ticaretinin sadece bireysel sağlık değil, ulusal güvenlik açısından da ele alınması gerektiğini gösteriyor.Uzmanlar, ise ısrarla e-sigara kullanımının gençler arasında hızla yayılmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgularken, Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı; 'Satış noktaları her yıl daha kötü hale geliyor. Çocukların göz hizasına yasa dışı ürünler yerleştiriliyor. E-sigara satan internet sitesi sayısı 217'ye ulaştı. Puff barlar ve likitler 21 bin noktada erişilebilir durumda. Bu duruma derhal çözüm bulunmalı, müdahale edilmeli' diyor.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Duru Çetinkaya ise sigara kullanımının 2012'de yüzde 27 seviyesinde olduğunun altını çizerken, 'Maalesef bu oran günümüzde yüzde 31'e çıktı. Düz paket uygulaması halen başlamadı. İşletmeler, kapalı alan yasağına yeterince uymuyor. Sağlık üzerindeki olumsuz etkileri bilimsel olarak kanıtlanan e-sigaraların, gençleri hedef alan pazarlama stratejileriyle yaygınlaştırılması, acil önlemler alınmasını gerektiriyor' uyarısında bulundu.