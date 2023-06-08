  • USD: 23,02 - 23,06
  • EURO: 24,62 - 24,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da çetelere silah satan şebeke çökertildi

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapan ve irili ufaklı sokak çeteleri ile suç örgütlerine silah satan bir şebeke çökertildi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, suikast silahından ağır makinalı tüfeğe, uzun namlulu otomatik silahtan tabancalara kadar çok sayıda silah ele geçirildi.

Ekleme: 8.06.2023 - 11:34 Güncelleme: 8.06.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da çetelere silah satan şebeke çökertildi
İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan bir şebekeyi tespit eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen silah atölyelerine, çeşitli adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramada suikast silahına kadar bulundu
Yasadışı silah ticareti yapan bu kişilerin ikamet adresleri, araçları ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 ağır makinalı otomatik silah, 3 uzun namlulu otomatik tüfek, 6 kısa namlulu otomatik tabanca, bir kısmı kurusıkıdan bozma 52 ruhsatsız tabanca, 1 araç kumandası görünümlü suikast tabancası, bir pompalı tüfek, bu silahlara ait 110 şarjör ve çeşitli çapta 95 mermi ele geçirildi.

Yakalanan 12 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

5 kişi tutuklandı
Silah kaçakçıları, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu, 7 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Öte yandan silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon, polis kameralarına da yansıdı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
CHP’li Foça Belediye Başkanı kabusu yaşattı: Baskılara dayanamadık. Ekmeğimizle oynadı…
Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı
Gözler maaş ve ikramiyelerde: İşte ödemelerin yapılacağı zamlı maaşlar ve tarihler
Dünya Erdoğan'ın teklifini konuşuyor: Krizin çözümü için devreye girdi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz
MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı sözde üst düzey yönetici öldürüldü
Mehmet Şimşek'in mesajları, küresel ekonomi çevrelerinde yankılandı
AK Parti'den 2024 yerel seçimlerine hazırlık! Milletin adamıyla durmak yok yola devam
Kılıçdaroğlu şov peşinde! Elektrik provokasyonunu bu kez depremzede üzerinden sahneye koydu
CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek
Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: Laikliğe hançer saplandı
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

WhatsApp’ın mesaj düzenleme özelliği Türkiye’ye geldi

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede