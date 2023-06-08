Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Heyecanlandıran isim: Dünya devinden ayrılıp...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonuna Jorge Jesus ile başladı.Portekizli çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli kulüp, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Sezona oldukça etkileyici başlayan Fenerbahçe, ligin ilk 10 haftasında beklentilerin üzerinde bir futbol sergileyerek taraftarını şampiyonluğa inandırdı.Dünya Kupası arasına kadar şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen Fenerbahçe, daha sonra yaşadığı düşüşle büyük bir şok yarattı. Süper Lig'de zirveyi Galatasaray'a kaptırdıktan sonra bir daha liderlik koltuğuna oturamayan Kanarya, sezonu ikinci tamamladı.Bu süreçte Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus da en çok eleştirilen isimlerin başında geldi. Sezon başında imza attığı Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Jesus'un takımdan ayrılması bekleniyor.Fenerbahçe'de şampiyonluğunun kaybedilmesinin sonrasında Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet ve ortaya konan silik futbolun ardından Jorge Jesus'a olan güven hem yönetimde hem de taraftarda oldukça azaldı.Yönetimin büyük çoğunluğu Portekizli teknik adam ile devam etmeme yönünde karar bildirdiği hatta Türkiye Kupası finalinden Jorge Jesus'un gönderilmesi gerektiğini ifade etmişlerdi.Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör isimleri de zikredilmeye başlamış durumda.Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella'nın adaylar arasında olduğu ancak PSG'den ayrılacak olan Christoppe Galtier'in öncelikli isim haline geldiği öğrenildi.Fransa'da Lille ve PSG ile şampiyonluk yaşayan Galtier için kupa finalinin ardından resmi girişimlerin olmasının beklendiği, hatta menajeri ile ilk temasın gerçekleştirildiği iddia edildi. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 2 sezon önce Lille'de şampiyonluk yaşarken takımın hocası Galtier'di.