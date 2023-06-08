  • USD: 23,32 - 23,36
  • EURO: 25,01 - 25,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan mesajında, "Spor Toto Süper Lig’e yükselen Pendikspor’u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Ekleme: 8.06.2023 - 23:13 Güncelleme: 8.06.2023 - 23:14 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kulüp tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.

Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Bodrumspor'u Akhisar'da 2-1 mağlup eden Pendikspor, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un ardından Süper Lig bileti alan son takım oldu.

Süper Lig'e yükselerek yeni sezonda devlerle mücadele edecek olan Pendikspor'u Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Spor Toto Süper Lig’e yükselen Pendikspor’u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye skandal Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinden 'üyelikten çıkarma' tehdidi
ABD Hava Kuvvetleri'nden LGBT terörüne selam: Askerlerini sapkınlığın reklamına alet ettiler
CHP yandaşı Fatih Portakal: Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor
CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: İstifa edeceği izlenimini edinmedim
Şişli'deki AVM'de LGBT skandalı: Toplumu zehirleyen propaganda terör boyutuna ulaştı
Ekim ayında kurultay yapacağı söylenen CHP'nin planını yandaş gazeteci anlattı: Yerel seçimlerden sonrasına ertelenebilir Kılıçdaroğlu kesin aday olacak
Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi! Yazılı açıklamada terörle mücadele vurgusu
Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı! Meral Akşener'in CHP'yi bölme planı hazır! İmamoğlu 'babasına' karşı
Candaş Tolga Işık'tan İBB Başkan adaylığı için Mustafa Sarıgül iddiası
İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde LGBT terörü destekçileri boy gösteriyor!
ABD’de uyuşturucu krizi akılalmaz boyutlara ulaştı! Sokaklar korku filmine döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi
Maltepe'de korku dolu dakikalar! Tünel çalışmasında patlama! Yaya geçişine kapatıldı...
Mansur Yavaş'tan AŞTİ esnafına fişleme skandalı
Merkez Bankası Başkanlığı ona emanet: Hafize Gaye Erkan, namıdiğer Müthiş Türk Kızı
TBMM'deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP'li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...
İsveç'te gündem Hakan Fidan ile görüşme! Tek noktaya dikkat çektiler...
Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi! Aday olacak mı?
3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

3 yıldır karantinada: Sebebi herkesi şaşırttı

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçti

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

İstanbul'da birçok ilçede arı tedirginliği

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Ne ağrı hissediyor ne de acı duyuyor! 65 yaşına kadar fark etmedi! Bilim dünyasında çığır açabilir…

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede