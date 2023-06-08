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Bakan Ersoy: En hızlı şekilde afetin izlerini sileceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Amacımız en hızlı şekilde buradaki afetin izlerini silmek. Devletimiz, dünyadaki hiçbir devletin göstermediği reaksiyonu, refleksi gösterdi. Halkımızın da tabii kültürü, yardımlaşma kültürü, paylaşma kültürü bu afeti atlatmamızda en büyük etkenlerden biri oldu" dedi.

Ekleme: 8.06.2023 - 17:31 Güncelleme: 8.06.2023 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ersoy: En hızlı şekilde afetin izlerini sileceğiz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, kendisini Malatyalı gibi hissettiğini dile getirdi.

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan önce Malatya'ya 2 kez geldiğini anımsatan Ersoy, depremden sonra ise kendisinin Malatya'ya görevlendirildiğini ve o günden bu yana Malatyalılarla hemhal olduğunu vurguladı.

Malatya'nın yavaş yavaş el birliğiyle ayağa kaldırıldığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Ben aslında Malatya'daki işbirliği ve koordineli çalışmadan dolayı bütün buradaki başka belediyemiz, ordumuz, AFAD'ımız ve bütün buradaki gönüllüler olsun, Malatyalılar olsun hayranlıkla izledim. Çok koordineli bir şekilde organize olduk hep beraber. Devlet, vatandaş el ele vererek bu enkazın altından kalkmayı başardık. Yüzyıl hatta birkaç yüzyıldır olmayan şiddetteki bir deprem fırtınasından bahsediyoruz. Ama inşallah Malatya şu ana kadar bu süreci başarıyla yönetti. Bundan sonrasında hızlı bir şekilde devam edip depremin etkilerini, izlerini tamamen Malatya'mızdan silmek için devlet olarak sizlerle el birliğiyle gayret etmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesini çok sıkı takip ettiğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"İl il geziyorlar deprem bölgelerini, yerinde tespitlerde de bulunuyorlar. Amacımız en hızlı şekilde buradaki afetin izlerini silmek. Devletimiz, dünyadaki hiçbir devletin göstermediği reaksiyonu, refleksi gösterdi. Tabii halkımızın yardımlaşma kültürü, paylaşma kültürü de bu afeti atlatmamızda en büyük etkenlerden biri oldu. Mal kayıplarının hızlı bir şekilde telafisi ve Malatya'yı tekrar büyüyen, gelişen şehirlerimiz arasında görmek. Ama bu Malatya için çok hızlı olacak diye düşünüyorum. Ben düzenli olarak gelmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz yeni kabinede bize görev verdi Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Ve şimdi de biz kaldığımız yerden devam ediyoruz."

Malatya'ya da memleketi Antalya kadar hakim olduğunu belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce tüm dünyaya da hem Malatya olarak hem de Türkiye olarak örnek olduk. Herkes fazlası varsa diğer komşusuyla paylaştı. Bu da bizi açıkçası dünyaya örnek gösterilen bir ülke yaptı. Türkiye çok büyük krizler atlattı. Bu son kriz, çok büyüktü. Bundan sonra da krizler başımıza gelecektir. Dünyada her zaman krizlere açık bir yer. Ama ben inanıyorum ki Türkiye her krizden güçlenerek çıktı, kuvvetlenerek çıktı. Malatya da inşallah bu süreci güçlenerek, kuvvetlenerek, daha büyük bir Malatya olarak atlatacak. Ben hepinize bize vermiş olduğunuz moralden, destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi durmak yok, yola devam."
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