Terör geçit vermek yok! Türkiye Yüzyılı güvenlik modeli devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması ve bürokraside yaptığı değişikliklerle güvenlikte yol haritası güncelleme çalışması da başladı. Terörü kaynağında kurutma stratejisi sürecek, yurt içi ve yurt dışında Türkiye'ye tehdit teşkil edebilecek hususlar kronik sorun haline gelmeden 'önleyici güvenlik modeli' ile bertaraf edilecek. Teröristle ve terörizmle mücadeleye önemli yer ayrılacak.Temel strateji, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekûn bir mücadeleyi içeride ve dışarıda kurumsallaştırmak olacak.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin karşılayacağı yeni güvenlik sınamalarına karşı ortak stratejiyle çalışacak. Milli menfaatlere tehdit olabilecek her husus, öncü ve önleyici politikalarla kronik sorun haline gelmeden ortadan kaldırılacak. Terörle mücadele diplomasisi kurumsallaştırılarak, terör örgütlerine yurt dışında da nefes aldırılmayacak. Terör örgütlerinin propaganda mekanizmalarının kesilmesi için demokrasi standartları ile hukukun güçlendirilmesine devam edilecek.Yeni dönemde geçmişte terörden yoğun etkilenen bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmesine özel destekler verilecek. Son terörist etkisiz hale getirilene ve terör unsurları sınırlardan temizlenene kadar askeri alandaki mücadele devam edecek. FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle ve Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetleriyle mücadele aralıksız sürecek.Önümüzdeki dönemde istikrarlı iç güvenlik anlayışıyla millete hizmet sürecek. Teröre karşı bedel ödenmeyecek bir gelecek inşa edilirken, 40 yıllık tahribatın ekonomik ve sosyal boyutları başta olmak üzere yaraların sarılmasına öncelik verilecek.Sahada verilen kararlı ve etkili mücadele, Ankara'nın diplomatik gücüyle desteklenmeye devam edecek. Terörizmle mücadelede toplum merkezli bakış açısı daha etkin şekilde kullanılacak. Radikalleşme dahil tüm şiddet biçimlerini ve bunların nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışılacak. Türkiye'nin sınırları ve sınır ötesindeki unsurlarına tehdit oluşturabilecek her türlü güvenlik riski minimize edilecek.