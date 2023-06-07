Sinan Oğan'dan muhalefetin hakaretlerine tepki: Çocuklarıma kadar tehdit ettiler

28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, katıldığı canlı yayın programında kendisine ve ailesine yönelik yapılan tehdit ve hakaretlere tepki gösterdi. Eşinin ve çocukların tehdit edildiği vurgulayan Oğan, "Ağza alınmayacak şeyler ifade ettiniz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler" diyerek muhalefetin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söyledi.

14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve ardından gerçekleştirilen 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, muhalefet tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Katıldığı canlı yayın programında eşinin ve çocuklarının tehdit mesajları aldığını kaydeden Oğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.'ÇOCUKLARIMA KADAR TEHDİT VE HAKARET MAİLLERİ GELDİ'Muhalefetin sözde demokrasi anlayışının yanlış olduğunu ifade eden Oğan, 'Bir adayın çekilmesi gerektiğini söylemek dahi demokrasinin ruhu aykırı. Bir taraftan sevgi pıtırcığı gibi gözüküp öte yandan rakiplerinize tahammül edemiyorsanız daha iktidarda değilken mahalle baskısıyla, linç kültürüyle benim çocuklarıma kadar tehdit ve hakaret mailleri geldi.' dedi.'KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİNLER'Eşinin, oğlunun ve kızını sosyal medyada da tehdit edildiğinin altını çizen Oğan şunları kaydetti: 'Hiç utanmıyor musunuz? Ağza alınmayacak şeyler ifade ettiniz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Bu linç kültürüyle hiçbir yere gidemezler. Kendilerine çeki düzen versinler.'