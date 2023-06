CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Asıl kavga şimdi başlıyor

İki hafta arayla art arda yenilgi yaşayan ana muhalefet partisi CHP, bir yandan değişim bir yandan da kurultay sancısı çekiyor. 28 Mayıs'ın ardından adeta birbirine giren partide, Kılıçdaroğlu için taban, seçmen ve muhalif medya istifa çağrısı yaparken, Kılıçdaroğlu gelen tüm eleştirelere ise kulaklarını tıkayarak yoluna devam ediyor.28 Mayıs hezimetinin faturasını MYK üyelerine kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tepkileri dindirebilmek için 17 ismin istifasını perşembe günü kabul etti. İstifaların ardından kurultay öncesi koltuğunu sağlama alabilmek için hayati konumdaki görevleri kendine bağlayan Kılıçdaroğlu'na parti içinden tepki üzerine tepki geldi.Tüm bunlara ek olarak Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak adına oluşturduğu yeni MYK üyelerinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Devlete katil diyenden, FETÖ'nün kumpas kasetlerini yaydığı için hapis cezası alan, Başkan Erdoğan'a galiz küfürler savurandan, PKK'dan oy dilenene kadar birçok isim CHP'nin yeni MYK'da kendisine yer buldu.Peki 13. seçim yenilgisinin ardından CHP'de kurultay tarihi ne zaman? Oluşturduğu MYK ile koltuğunu sağlama alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra yoluna nasıl devam edecek? İşte CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar:CHP'li Özgür Özel katılıdığı televizyon programında yaptığı açıklamada kurultayla ilgili, normal prosedürün il kongreleri bittikten 1 ay sonraya büyük kurultay takviminin belirlenmesi olduğunu anlattı. Ancak yaptıkları değerlendirmelerde ekim ayı bitmeden kurultaya gidilmesi kararı aldıklarını söyledi.Özel, 'Bu nedenle il kongreleri 15 Ekim'de bitmeden önce 30 Eylül veya 1 Ekim gibi PM toplanıp kurultay kararı almayı planlıyoruz. Böylece kasım ayına kalmadan ekim sonunda yapılabilir' dedi. Yani yerel seçim sonrası beklenmeyecek. Ekim sonunda hatta mümkünse 15 Ekim'de veya bir sonraki hafta sonunda kurultay yapılacak. Tüzük değişikliği de aynı kurultayda gerçekleştirilecek.Özgür Özel, parti tabanından seçmene muhalif medyaya kadar herkesin istifa çağrısı yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararına ilişkin ise 'Henüz bir karar verilmiş değil, kendi kararını kendi verecek. 1 ay içinde bir değerlendirme yapılacak. Ama kurultaya kadar partisinin başında' ifadesini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi CHP'yi karıştırdı, Millet İttifakı'nı dağıttı. İYİ Parti, Millet İttifakı'ndan çekilirken, CHP'de Genel Başkanlık savaşı başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kahvaltıda buluştu, 'İstifa et, partinin başına ben geçeyim' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Hayır' yanıtını verirken, MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin hepsinin üstünü çizerek ilk darbeyi vurdu. Kılıçdaroğlu, teşkilatları da doğrudan kendisine bağladı ve İmamoğlu'nun önünü kapattı. İmamoğlu ise, Meral Akşener ile birlikte hareket ederek karşı hamlesini yaptı. İşte CHP'deki koltuk savaşının perde arkası...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13.Cumhurbaşkanı olma iddiası ile aday oldu. İlk turda da, ikinci turda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı korumak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Kılıçdaroğlu, 'Mücadeleye devam edeceğim' derken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyerek savaşın kıvılcımını ateşledi.Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da lüks bir otelde pazar sabahı kahvaltıda bir araya geldi. İmamoğlu'nun talebi ile gerçekleşen buluşmada gündem CHP'deki yeni dönemdi. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na partinin Genel Başkanı dahil tüm yönetiminin A'dan Z'ye değişmesi gerektiğini söyledi. Teşkilatların da yeniden yapılandırılmasını isteyen İmamoğlu, 'Ben partiye önderlik edebilirim' dedi. İmamoğlu, Büyük Kurultayın yerel seçimden önce en kısa sürede yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu ise, Büyük Kurultayın yerel seçimlerden sonra yapılması gerektiğini savunarak, İmamoğlu'nun değişim talebine 'hayır' yanıtını verdi.CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'ndan istifa eden isimlerin yerine Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na yakın isimleri de koyacaktıç İmamoğlu'na yakın isimler arasında Gökhan Günaydın ve Gökhan Zeybek gösteriliyordu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun seçim sonrası, 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyerek ilk sinyali verdiği Genel Başkanlık arzusunu kahvaltıda açık etmesi ile fikrini değiştirdi. CHP MYK'da, İmamoğlu'na yakın olduğu düşünülen isimlerin hiçbirine yer verilmedi. Bir diğer deyişle hepsinin üstü bizzat Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından çizildi. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, kahvaltıda yaşananlar sonrası Kılıçdaroğlu'nun son anda bu isimleri elediğini söyledi. Canan Kaftancıoğlu'na yakın Zeynel Emre ise MYK'da yer aldı.Sık sık demokrasiden dem vuran, 'tek adamlık' eleştirileri yapan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin içinde ise adeta 'tek adam' olmak için her şeyi yapıyor. Parti içi temayülleri yok sayan, her türlü karşıt sesi anında yok eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu tehlikesine karşı da hamlelerini sürdürüyor.Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasiyi yok sayarak tüm teşkilatları doğrudan kendisine bağladı. Kılıçdaroğlu, böylece partinin teşkilatlarının tamamına kendine yakın isimleri yerleştirip, hakimiyetini güçlendirecek. Daha önce, İYİ Parti'de de benzer bir durum yaşanmıştı. Koray Aydın'ın elinden alınan teşkilatlar, Meral Akşener'e doğrudan bağlanmıştı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri sonrası sosyal medyadaki troll yapılanmasını harekete geçirdi. İmamoğlu'nun trolleri vu çalışmada yalnız da değil. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medyadaki troll ağı da, İmamoğlu ile birlikte hareket ediyor. Akşener, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor. Akşener, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için büyük mücadele vermiş, masadan ayrıldığında geri dönmek için İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olmasını şart koşmuştu. Akşener yine, 'Ablam İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yesir görmüş' şeklinde açıklama yapmıştı. İkilinin, Kılıçdaroğlu'na karşı beraber hareket etmesi bekleniyor.Seçim hezimeti sonrası, CHP-İYİ Parti ortaklığı da sona erdi. İYİ Partili Cihan Paçacı, seçim için bir ortaklık olduğunu, şu an bir ortaklık olmadığını açıkça beyan etmişti. İYİ Parti, seçim yenilgisini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılmasına bağlıyor. Kendilerinin uyarıda bulunduğunu söyleyen İYİ Partili kaynaklar, ittifakın devam etmesinden yana olmadıklarını da sözlerine ekliyor.Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, aralarında resmen savaş olmasına rağmen İmamoğlu ile arasında bir sorun olmadığını iddia etti. Kaçamak yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, 'Hayır, niye sıkıntı olsun ki? Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok' dedi.