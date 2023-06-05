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Çankırı'da dev gergedan fosiline ait yeni kemikler bulundu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA) yürütülen "Müze Araştırma Projesi" kapsamında yapılan kazıda 28 milyon yıllık olduğu değerlendirilen dev gergedan fosiline ait yeni parçalar bulundu.

Ekleme: 5.06.2023 - 16:53 Güncelleme: 5.06.2023 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Çankırı'da dev gergedan fosiline ait yeni kemikler bulundu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2014'te bir vatandaşın kemik parçaları bulmasının ardından 2015'te başlayan kazı çalışmaları, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında devam ediyor.

Çankırı'da dev gergedan fosiline ait yeni kemikler bulundu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi uzmanlarınca 2015'ten itibaren aralıklarla yapılan kazıların bu yılki saha çalışmaları tamamlandı.

Çankırı'da dev gergedan fosiline ait yeni kemikler bulundu

MTA Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi Omurgalı Paleontolojisi Ekip Şefi Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Neşe Oyal, bu yılki kazılarda yeni fosil parçaları bulduklarını söyledi.

Çankırı'da dev gergedan fosiline ait yeni kemikler bulundu

Bölgede daha önce yaklaşık 28 milyon yıllık olduğu değerlendirilen dev gergedan fosili bulunduğunu hatırlatan Oyal, 'Gelmiş geçmiş en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosillerinin Anadolu'da bulunması, göç yollarının ve yayılım alanlarının tespiti açısından büyük önem taşımaktadır.' dedi.


Oyal, şöyle devam etti:

'Çankırı, Kızılırmak Kemallı lokalitesinde dev gergedana ait olarak tespit ettiğimiz ilk fosil bulguları 2015 yılında MTA Müze Araştırma Projesi kapsamında prospeksiyon ön etüt çalışmaları esnasında tespit edildi. Burada 2015 yılında yaptığımız çalışmalarda dev gergedana ait pazu kemiği, ön kol kemiği, kaval kemiği, parmak, kemiği, bilek kemikleri, ayak kemikleri gibi etraf kemiklerine ait bulgular tespit edildi. Bu yıl içinde de Kemallı lokalitesinde MTA Genel Müdürlüğü Müze Araştırma Projesi kapsamında yaptığımız çalışmada yine dev gergedana ait etraf kemiği örnekleri tespit edildi. Bu lokalitelerdeki bulgulara ilişkin kesin bir yaş vermek gerekirse dev gergedanın yaşının 28 milyon olduğunu düşünüyoruz.'

'En çok dev gergedana ait fosil örneklerinin Türkiye'de olduğunu tespit ettik'

Dev gergedan örneklerine önceki yıllarda daha çok Moğolistan, Çin, Hint Yarımadası ve Orta Asya'da rastlandığına işaret eden Oyal, 'Yaptığımız çalışmalarda en çok dev gergedana ait fosil örneklerinin Türkiye'de olduğunu tespit ettik. Bu yıl Kemallı lokalitesinde çalışmalar yaptık. Dev gergedana ait yeni örnekler bulduk. Bu örnekleri Ankara'daki müzemize taşıdık. Müzede paleontoloji laboratuvarlarında restore edildikten sonra envanter numaraları verilip arşive alınacaklar. Uygun olan örnekler, dikkat çekici olanlar teşhire konularak halkımızın beğenisine ve ilgisine sunulacak.' ifadelerini kullandı.

Çankırı'da dev gergedan fosiline ait yeni kemikler bulundu

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