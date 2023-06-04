MİT düğmeye bastı: Firari FETÖ'cü yakalandı!
MİT ve polis, ortak operasyon yaptı. ByLock kullandığı belirlenen FETÖ/PYD üyesi Memet Öztunç, saklandığı evde yakalandı. Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ'cü tutuklandı.
Nefes kesen operasyonun adresi Adana'ydı. MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada FETÖ/PDY'den arananlara yönelik düğmeye bastı. ByLock kullanıcısı olduğu, sohbet toplantıları düzenlediği belirlenen ve hakkında örgüt üyesi suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç polis memuru Memet Öztunç'un saklandığı adrese operasyon yapıldı. Ekipler, Öztunç'u gizlendiği evde baskınla yakaladı. Gözaltına alınan Öztunç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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