MİT düğmeye bastı: Firari FETÖ'cü yakalandı!

MİT ve polis, ortak operasyon yaptı. ByLock kullandığı belirlenen FETÖ/PYD üyesi Memet Öztunç, saklandığı evde yakalandı. Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ'cü tutuklandı.

Nefes kesen operasyonun adresi Adana'ydı. MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada FETÖ/PDY'den arananlara yönelik düğmeye bastı. ByLock kullanıcısı olduğu, sohbet toplantıları düzenlediği belirlenen ve hakkında örgüt üyesi suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç polis memuru Memet Öztunç'un saklandığı adrese operasyon yapıldı. Ekipler, Öztunç'u gizlendiği evde baskınla yakaladı. Gözaltına alınan Öztunç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.