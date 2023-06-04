İETT otobüsü alev alev yandı: Şoför ise öyle bir şey yaptı ki...
İstanbul'da yine bir belediye otobüsü arızalandı. Motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Şoför ise elindeki yangın tüpünü bıraktı. Öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı...
CHP'Lİ belediyeler, hizmette sınıfta kaldı. Mega Kent İstanbul'da hemen her gün otobüsler yolda kaldı.
YİNE AYNI MANZARA
Benzer bir manzara da Çarşamba günü İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde yaşandı.
BİR ANDA DUMANLAR YÜKSELDİ
Seyir halindeki İETT otobüsünün Seyrantepe mevkiinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
ALEVLERLE MÜCADELE...
Bunun üzerine şoför yolcuları indirdi, yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın tüpünü aldı, alevleri söndürmek için uzun süre çabaladı.
ÇARESİZ KALDI...
Yangın tüpünü aldı, alevleri söndürmek için uzun süre çabaladı. Çaresiz kalınca da alevleri üfleyerek kontrol altına almaya çalıştı. Ancak hiçbiri yeterli olmadı.
O ANLAR KAMERADA!
Olayı gören vatandaşlar, 'Tüpü sık, üflemeyle sönmez' diyerek yardımcı olmaya çalıştı. Bir vatandaş bu ilginç olayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İBB'nin ihmaline tepki yağdı…
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