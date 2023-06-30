Tuzla'da büyük yangın! Marmaray seferleri durduruldu...

Marmaray'a çok yakın noktada bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Marmaray seferleri de güvenlik gerekçesi ile durduruldu.

İstanbul'da bayramın üçüncü gününde Tuzla'daki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangın hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine yangına müdahale etmek için bölgeye gelirken, tebdiren durdurulan Marmaray seferlerinin normale döndüğü açıklandı.MARMARAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜTuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durduruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınırken Marmaray Seferlerinin normale döndüğü vurgulandı.