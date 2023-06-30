Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!

Fethiye'de tatil yapan Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaştı. Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYORKalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJIDışişleri Bakanlığı, Murat Karagöz'ün vefatının ardından yayınladığı başsağlı mesajında "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞIMDIEski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.