  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün Muğla Fethiye'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Ekleme: 30.06.2023 - 22:56 Güncelleme: 30.06.2023 - 22:59 / Editör: Ozge Selin
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!
Fethiye'de tatil yapan Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaştı. Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Murat Karagöz'ün vefatının ardından yayınladığı başsağlı mesajında "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞIMDI

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

İsviçre'de havalimanında grev krizi: Onlarca uçuş iptal edildi
Kur’an-ı Kerim yakan provokatör konuştu: 10 içinde bir kez daha yakacağım
Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrısı orada hazırlanıyor: CHP’deki sır ofis… O ismin öncülük ettiği ortaya çıktı
400 otobüsten sadece 7’si elektrikliye dönüştürülebildi! Ankara ulaşım zammına gün sayıyor
Fransa'daki protestolarda 667 kişi gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…
İfadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Merdan Yanardağ böyle çark etti...
Fahiş zam yapanlar şimdi yandı! Bakanlık haksız artışlara el koydu
Fransa'da Azerbaycanlı gazetecilere saldırıya Türkiye'den kınama: Failler derhal yakalanıp yargı önüne çıkarılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına düzenleme için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan İsveç ve uluslararası camiaya çağrı: Bu tür aşağılık eylemleri engelleyelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Cevap Tanju Özcan’dan geldi: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...
Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz’den skandal karar! Hollanda’da ‘Başörtüsü yasağı’ İzin verenlere gözdağı
İstanbul'da yolcu otobüsü karşı şeride daldı! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var...
81 ilde inşa ediliyor! Bakan Özhaseki detayları rakamlarla açıkladı: Doğal afetlerde şehirlerin en güvenli alanları olacaklar
Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber! Değişim kavgası büyüyor: O isim de bırakmasını istedi…
CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek
Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?
Bakan Fidan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemini' 'aşağılık bir eylem' olarak nitelendirdi: Lanetliyorum
Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı

Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı

Titanik'e dalarken 5 kişiye mezar olan denizaltının parçaları karaya çıkarıldı

Titanik'e dalarken 5 kişiye mezar olan denizaltının parçaları karaya çıkarıldı

Eşini 24 yerinden bıçakladı: Beni öldürüyor kurtarın diye yardım istemiş!

Eşini 24 yerinden bıçakladı: Beni öldürüyor kurtarın diye yardım istemiş!

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!

Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!