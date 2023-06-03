Teröristleri korku sardı: 'İktidarın ilk hedefi PKK olacak'

Türkiye, seçimini yaptı ve parlamentoyu Cumhur İttifakı'na, cumhurbaşkanlığını ise Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti.Bu sonucu kabullenmek istemeyen muhalefetin yanında terör örgütü PKK baronlarının yaşadığı Kandil'den korku dolu sesler yüskselmeye başladı.HDP'DE DE KAYNAMALAR VARCHP içinde kaynamalar olurken HDP de rahat değil. Seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattimn Demirtaş, yenilgiyi kabul ederek siyasetten çekildiğini duyurmuştu. Bu arada Kandil'den aldığı emirlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı skıştıran HDP'de de kongre öne çekildi. Bu gelişmeyle beraber partide önemlş ölçüde ismin üstünün çizilmesi bekleniyor.TERÖRİST MUSTAFA KARASU'DAN 'SOKAĞA ÇIKIN' ÇAĞRISIPKK elebaşlarından terörist Mustaf Karasu da yaptığı açıklamada seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefete 'Ama şunu göze almaları gerekiyordu; seçimle gitmez, o zaman mücadele edeceklerdi' sözleriyle de 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı...BİR BAŞKA TERÖRİST DURAN KALKAN'DAN MUHALEFETE ELEŞTİRİKılıçdaroğlu ve muhalefet bir başka terörist elebaşı Duran Kalkan'ın eleştirilerinden de nasibini aldı. Terörist elebaşı, 'AKP'den kopanlar AKP'ye karşı açık, net, kesin bir mücadele yürütmediler. Adeta korku, ürküntü içerisinde küçük grup halinde kaldılar. Adeta CHP'ye sığındılar, CHP'nin sırtından onlarca milletvekilliği kazandılar. Elbette ki bu yönetimden CHP'nin tabanı bunun hesabını soracak' ifadelerini kullandı.KORKUSUNU BELLİ ETTİTerörist Kalkan, ayrıca 'Seçim sonrası iktidarın ilk hedefi PKK olacak' diyerek tedirginliğini dile getirerek, 'Şimdiye kadar olduğu gibi, hatta onu aşan düzeyde önümüzdeki dönemin antifaşist mücadelesi, PKK'nın omuzuna binecek. Bu mücadelenin yükünü PKK ve Kürtler taşıyacak. Faşizm, ezmek için saldıracak fakat buna karşı direnişin de dayanağı, desteği olacak' şeklinde konuştu...