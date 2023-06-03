MSB'den Kosova açıklaması: Bir komando taburunu Kosova'ya gönderiliyor

Milli Savunma Bakanlığından, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirildiği, Mehmetçiğin 5 Haziran'a kadar Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal etmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi.Bakanlıktan, Kosova'da meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.Bu bağlamda Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmelerin de yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Türkiye, son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır.Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023'e kadar Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştırGeçtiğimiz günlerde, Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi'nin Genel Başkanı Goran Rakiç, talepleri üzerine NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'ın 5 noktasına daha asker yerleştirdiğini açıkladı.26 Mayıs'tan itibaren protestolar düzenleyen Sırplar, sabahın erken saatlerinden itibaren NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerinin Zveçan Belediyesi önünde oluşturduğu güvenlik kordonunun çevresinde kurdukları çadırlarda toplandı.Önceki günlere oranla daha az kişinin yer aldığı protestoya, bir grup madencinin de katıldığı gözlendi. Genel Başkan Rakiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerginliğin artmaması için bölgenin çeşitli noktalarına asker yerleştirme taleplerine KFOR'dan olumlu yanıt aldıklarını söyledi.KFOR askerinin barışçıl bir şekilde protesto eden insanları korumak için bölgede bulunduğunu belirten Rakiç, 'KFOR'un Amerikalı albayıyla dünkü görüşmemizden sonra garantiler aldık ve sözlerini yerine getirdiklerini görüyoruz.Özel polis güçlerinin girişini ve olayları önlemek için güçlerini kentin çevresindeki sokaklarda 5 noktaya konuşlandırdılar. Anlayışları için kendilerine teşekkür ederim, bizim için çok önemli.' ifadelerini kullandı.Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.