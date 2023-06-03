Külliye’de Göreve Başlama Töreni! İşte tarihi günde dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu 78 ülkeden üst düzey katılım sağlandığı Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. İşte Külliye'de gerçekleştirilen tarihi törende dikkat çeken kareler…

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni düzenlendi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüşte Atlı Tören Birliği tarafından karşılandı.Atlı Tören Birliği Söğütözü Caddesi'nde karşıladığı Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin A Kapısı'na kadar eşlik etti.Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçen Başkan Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilatların başkanlarını ağırladı.Öte yandan, Başkan Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101 pare top atışı gerçekleştirildi.Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.İşte Külliye'de gerçekleştirilen tarihi törende dikkat çeken kareler…