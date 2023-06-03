Diyarbakır'da sıcak çatışma! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Bakan Soylu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında '29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler' ifadelerini kullandı.!Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Lice Gönen mahallesi kırsalında J-SİHA,ANKA-S ve Atak Taarruz Helikopterlerinin desteğinde 03 Haziran 2023 tarihinde icra edilen, ‘Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit J.Yzb.Fuat OĞUZCAN' operasyonu kapsamında; JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahları [(1) adet M-16 P.Tf., (2) Kalaşnikof P.Tf.)] ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur