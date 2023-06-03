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Diyarbakır'da sıcak çatışma! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Ekleme: 3.06.2023 - 09:03 Güncelleme: 3.06.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da sıcak çatışma! 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Bakan Soylu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında '29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler' ifadelerini kullandı.!

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Lice Gönen mahallesi kırsalında J-SİHA,ANKA-S ve Atak Taarruz Helikopterlerinin desteğinde 03 Haziran 2023 tarihinde icra edilen, ‘Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit J.Yzb.Fuat OĞUZCAN' operasyonu kapsamında; JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahları [(1) adet M-16 P.Tf., (2) Kalaşnikof P.Tf.)] ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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