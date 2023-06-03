Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri sıkça gündeme geliyor. Güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu kez otogaza (LPG) indirim bekleniyor. Peki indirim ne kadar olacak, ne zamandan itibaren geçerli olacak? 3 Haziran 2023 benzin ne kadar? Motorin ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatlarında son durum...

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Dün 75,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,28 dolar seviyesinde tamamladı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 75,05 dolar oldu.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,77 dolardan alıcı buldu Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin borç limiti yasa tasarısının kabul edilmesi ve faiz oranı artışlarında duraklama beklentileri etkili oldu.Sektör kaynaklarının aktardığına göre, otogaza (LPG) cumartesi gününden geçerli olmak üzere 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.İstanbul'da otogaz litre fiyatı 10.74 liradan satılıyor. Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.Motorin litresi 19.42Benzinin litresi 21.26Motorin litresi 19.76Benzinin litresi 21.61Motorin litresi 19.86Benzinin litresi 21.62NOT: Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.