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Eşini 24 yerinden bıçakladı: Beni öldürüyor kurtarın diye yardım istemiş!

Antalya'da Muammer Özen, kendisine boşanma davası açan eşi Serpil Özen'in evine zorla girdi. 'Beni öldürüyor, kurtarın' feryatlarına rağmen 24 yerinden bıçakladığı 2 evladının annesini o halde bırakıp gitti. Serpil Özen yoğun bakımda yaşam savaşı verirken cani koca ile ilgili o detay dikkat çekti

Ekleme: 29.06.2023 - 12:06 Güncelleme: 29.06.2023 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Eşini 24 yerinden bıçakladı: Beni öldürüyor kurtarın diye yardım istemiş!
Kadına yönelik şiddet, bir türlü sona ermedi. Korku dolu haberin adresi bu kez Antalya'nın Serik İlçesi'ydi. Muammer Özen, eşi Serpil Özen'in boşanma davası açmasını hazmedemedi. Barışmak için çatılara köprülere çıksa da genç kadını ikna edemedi.

Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 25 Haziran'da Kökez Mahallesi'ndeki eve gitti. Elektrik ve suyu kapatarak bir süre bekledi. Suların ve elektriğin kapatıldığını fark eden Serpil Özen, oğluyla birlikte aşağıya inerek vanayı ve şalteri kontrol etti.

Açtıktan sonra oğlunu aşağıda bırakarak kontrol için tekrar evine çıktı. Bu esnada kapıda bekleyen eşi Muammer Özen tarafından zorla içeriye girdi. Annesinin babası tarafın dan bıçaklandığını görünce korkup dayısından yardım istedi. Bu sırada Muammer Özen, olay yerinden ayrılıp kendi evine gitti. Dayı Sinan Akman ise eve geldiğinde ablasını kanlar içinde gördü ve 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

24 yerinden bıçaklandığı belirlenen ve iç kanama geçiren 2 çocuk annesi Serpil Özen yoğun bakımda yaşam savaşı verirken polis cani kocanın peşine düştü. Polis tarafından aynı gün evinde yakalanan Muammer Özen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ablasının yaklaşık iki yıl önce boşanma davası açtığını belirten Sinan Akman, 'Yeğenim annesinden ses gelmeyince yukarı çıkıyor. O anda annesinin, 'Beni öldürüyor, kurtarın' diye yardım çığlıklarını duyuyor. Kapı arkadan kitli olunca kapıya vurup, 'Baba yapma' diye sesleniyor. Babası da, 'Öldürdükten sonra gelip alırsınız, git buradan' diyor. Yeğenim daha sonra karşı komşuda anahtarın yedeği varmış. Onunla kapıyı açtıktan sonra annesi ve babası mutlaktaymış. Annesi balkona kaçıyor ve babasının annesini bıçakladığını görünce, korkup aşağıya iniyor.

Sonra beni arayıp, 'Dayı babam, annemi öldürüyor, gel kurtar' dedi. Ben gelinceye kadar 112'yi aramasını söyledim. Ben geldiğimde ablam balkondaydı ve kanları balkonun giderinden akmaya başlamıştı. Sonra ambulans ile hastaneye götürdük. İç kanaması olduğu için başka hastaneye sevk edildi. Ablamın vücudunda, 21 tane müdahale edilen 3 tane de müdahale edilmeyen bıçak darbesi tespit edildi. Pazar gününden beri hala yoğun bakımda ve hayati riski devam ediyor. Biz bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyoruz' dedi.

Muammer Özen'in eşini boşanmaktan vazgeçirmek için daha önce pek çok kez intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

Muammer Özen'i polis intihardan vazgeçirmişti.
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