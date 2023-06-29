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Bayramın ikinci günü: Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji, resmi sitesinden yaptığı açıklamada bayramın ikinci gününe dair hava raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Valilik ise vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ekleme: 29.06.2023 - 09:19 Güncelleme: 29.06.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Bayramın ikinci günü: Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava sıcakları 30 dereceye kadar çıkarken Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteroloji açıklamasına göre bugün; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Tekirdağ il geneli ile Edirne'nin güneyinde de sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel ve su baskınlarına karşı uyarı
Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Açıklamada, yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, 'Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır' denildi.
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