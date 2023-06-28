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İyi Partili Turhan Çömez'den Merdan Yanardağ'a destek

Tele1’in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı övmesinin hakkında tutuklama kararı çıktı. Bunun üzerine CHP, HDP ve İyi Parti, Yanardağ'a sahip çıktı.

İyi Partili Turhan Çömez'den Merdan Yanardağ'a destek
Ekleme: 28.06.2023 - 10:36 Güncelleme: 28.06.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
İyi Partili Turhan Çömez'den Merdan Yanardağ'a destek
Muhalefetin, teröristbaşına methiyeler dizen gazeteci Merdan Yanardağ'a desteği sürüyor.

CHP'nin fonladığı Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, canlı yayında bebek katili Abdullah Öcalan hakkında olumlu sözler sarf eden Yanardağ'ın açıklamaları tepki çekmişti.

Cezaevinde 25 yıldır hüküm süren Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini dile getirdi.

'Cezaevinde filozof oldu'

Tepki çeken açıklamalarını sürdüren Yanardağ, tecritin kaldırılması gerektiğini de savundu ve şu ifadeleri ekledi:

“Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.'

Tutuklandı

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek soruşturma başlattı ve gözaltına alınan Merdan Yanardağ dün tutuklandı.

Bunun üzerine siyasi isimler tepki gösterirken, HDP ve CHP'den destek geldi.

'Yargılanması kabul edilemez'

Son olarak İyi Parti de terörbaşını savunan Yanardağ'a sahip çıktı.

Bu isim ise İyi Partili Turhan Çömez oldu.

Çömez yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Merdan Bey'e geçmiş olsun ben kendisiyle aynı davada yargılandım. Merdan Bey'in kanalda söyledikleri benim doğru bulmadığım şeyler. Asla ve asla bu kelimeleri kullandı, bu duruşu ortaya koydu diye kendisinin içeriye alınması, tutuklanması, yargılanması kabul edilemez. Bu artık hukukun Türkiye'de ne kadar ayaklar altına alındığının göstergesi.
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