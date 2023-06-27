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Düğün dönüşü feci kaza! Anne öldü, baba ile oğlu yaralı

Bursa’nın Kestel ilçesinde düğünden dönen ailenin otomobili dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Vedat Ceylan (50) ile oğlu Alper Ceylan (23) yaralanırken, eşi Hatice Ceylan (49) hayatını kaybetti.

Ekleme: 27.06.2023 - 12:17 Güncelleme: 27.06.2023 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Düğün dönüşü feci kaza! Anne öldü, baba ile oğlu yaralıKaza, saat 06.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzeri Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'daki yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Bursa'ya dönüş için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Vedat Ceylan yönetimindeki 16 HV 101 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dere yatağına düştü.

Kazada, Vedat Ceylan ile eşi Hatice Ceylan ve oğlu Alper Ceylan yaralandı. Ceylan çifti otomobilde sıkışırken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Alper Ceylan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve eşi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Ceylan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baba ile oğlunun tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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