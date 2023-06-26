Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde:'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Umman'ın bölgemizdeki ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti.'