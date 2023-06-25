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Ümit Özdağ, CHP'den istenen '15 vekil' sürecini anlattı! Akşener'i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, ittifak ortağı CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Akşener, 2019'da yerel seçime girmek için CHP'den 15 milletvekili istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu belirterek, "O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş." dedi. Akşener'in '15 vekil' çıkışına, o dönem İYİ Parti'de olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akşener'i yalanladı ve '15 vekil' sürecini anlattı. İşte detaylar...

Ümit Özdağ, CHP'den istenen '15 vekil' sürecini anlattı! Akşener'i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor
Ekleme: 25.06.2023 - 11:27 Güncelleme: 25.06.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ, CHP'den istenen '15 vekil' sürecini anlattı! Akşener'i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor
Seçim sonuçlarının ardından hüsrana uğrayan muhalefet kanadında yeni gelişmeler yaşanıyor. CHP'de 'değişim' tartışmaları yaşanırken, İYİ Parti'de ise dün 3. Olağan Kurultay gerçekleştirildi. ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuşan Akşener, zehir zemberek ifadeler kullanarak birlikte yol yürüdüğü CHP'yi hedef aldı.

2019'daki seçim sürecini hatırlatan Akşener, CHP'den 15 vekil istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu dile getirdi. Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş." dedi.

MASAYI BİR KEZ DAHA DEVİRDİ!

Konuşmasının devamında CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Akşener, koalisyon masasını bir kez daha devirdi, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." diye konuştu.

ÖZDAĞ, '15 VEKİL' SÜRECİNİ ANLATTI: AKŞENER'İ YALANLADI!

Akşener'in 2019'daki yerel seçimlere girmek için CHP'den 15 milletvekili istediği dönemde İYİ Parti'de olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaşananları anlattı.

Akşener'i yalanlayan Özdağ, Twitetr hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Akşener, "CHP'den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım" demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında iYİ Parti'den bedel istemedi. Şimdi olayların gelişmesini özetleyeyim. İYI Parti'nin seçimlere sokulmaması için Ankara'da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM'de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış.

"KILIÇDAROĞLU KABUL ETMEK ZORUNDA HİSSETMİŞ"

Akşener'in bana söylediğine göre "Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım" demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş. En azından Akşener bana böyle anlattı. Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti. CHP'li vekillerin katılmasının üzerinden kısa bir süre geçti. Akşener bir gün divana gelerek, "KK ile el sıkıştık. Seçime ittifak ile giriyoruz, ne diyorsunuz" diye sordu. 2 genel başkanın el sıkışması sonrasında söyleyecek bir şey kalmamıştı. CHP-İYİ Parti ittifakı, AK Parti'den İYİ Parti'ye gelen yüzde 7 civarında oyun MHP'ye gitmesine neden oldu. CHP-İYİ Parti ittifakı kararı, İYİ Parti için iyi olmamıştı. 2019 Yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti divanında, Akşener ve bütün divan üyeleri " CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapalım" görüşünü savundular. Ben tek başıma "CHP-HDP ittifakı üzerinden saldırıya uğrarız, üstelik biz CHP ile ittifak yaparsak, ayrılmış olan AK Parti ve MHP tekrar bir araya gelirler, Cumhur ittifakı tekrar kurulur" görüşünü savundum. İttifaka karşı çıktım. Reddedildi.

"AKŞENER SÖZÜNÜ TUTTU..."

Dikkat edin, yerel seçimlerde CHP İYİ Parti'ye değil, İYİ Parti CHP'ye ittifak teklif etti. İYİ Parti tarafından bedel ödense tam tersi olurdu. Üstelik yerel seçimler sonrasında Sayın Akşener ve yakın çevresinin CHP'ye "nasıl bedel ödettiğini" hepimiz biliyoruz. Sonuç olarak, olayları en yakından yaşayan 5 kişiden birisi olarak Akşener'in bugün yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum. CHP, hiç bir zaman "Biz size 15 vekil verdik, buyrun kasaya" tavrı içinde olmadı. Eğer olsaydı en çok ben yeri göğü inletir, CHP'yi sert şekilde eleştirirdim. Hele Akşener ile en son konuşmamızı yaptığımız İstanbul'daki ofisindeki konuşmada CHP ile yolları "CHP'yi suçlayarak" bitireceğim dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, Sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi. Peki, bunları neden yazdım? Çünkü aynen böyle yaşadım ve dostluk da mertçe olmalı rekabet de."
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