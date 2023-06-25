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Fatih Portakal ‘seçimden ders çıkardım’ deyip itiraf etti: Muhalefet partilerinde demokrasi yok

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimet sonrasında istifa etmeyip genel başkanlık koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif cenahtaki gazetecilerden ve seçmenlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Fatih Portakal da seçimlerin ardından yeni dersler çıkardığını sosyal medyadan açıkladı. Seçim öncesi 'Kılıçdaroğlu aday olsun' diyen Portakal bugünkü yeni açıklamasında "Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm. Biliyordum da, belki diyordum. Onlarda da parti koltuğunu kaybetmeme hırsı var. Seçim kaybedip gitmeyi bilmeyen hala koltuklarında oturan Akşener, Kılıçdaroğlu çiftine kesinlikle oy vermeyeceğim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fatih Portakal ‘seçimden ders çıkardım’ deyip itiraf etti: Muhalefet partilerinde demokrasi yok
Ekleme: 25.06.2023 - 16:16 Güncelleme: 25.06.2023 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Fatih Portakal ‘seçimden ders çıkardım’ deyip itiraf etti: Muhalefet partilerinde demokrasi yok
8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğraması ardından CHP Genel Merkezi'nin önünde CHP'liler tarafından istifaya çağrıldı. Ancak Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi sonucu belli olduğu gece basına yaptığı açıklamada istifa açıklaması yerine "Mücadeleye devam!" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonraki günler CHP'li isimlerden bazıları CHP'nin genel başkanlığı için değişim çağrılarında bulunmaya da başladı.

Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada 'genel başkanlığa herkes aday olabilir' mesajı da verdi. Genel başkanlık yarışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve bazı isimlerin adı dahi geçti. Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağına yönelik mesajlarını sürdürdü. Muhalif basından Kılıçdaroğlu'na destek verenlerden bazıları ve bazı seçmenler Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması yönünde çağrılarda da bulundu.

"EVET, KILIÇDAROĞLU ADAY OLSUN DEDİM, AMA BİTTİ"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını güçlü bir şekilde destekleyen ve aday olmasını isteyen Fatih Portakal da haziran ayının başında yaptığı bir açıklamada CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şunları söylemişti:

"Ya başarısızsınız be arkadaş. Hâlâ umut olmaya çalışıyorsunuz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Evet, Kılıçdaroğlu aday olsun dedim, ama bitti, kaybettiniz ya, o koltukta oturamazsınız. Diyor ki, 'Her iki seçmenden biri Kılıçdaroğlu'na verdi'... Sanki beş tane aday var. Aklımızla dalga geçiyor. Seçim kaybettiniz, parti içi demokrasiniz olsun. Demokrasi getireceğiz, diktatörlük var dediniz, Erdoğan var diye bağırdınız, oy istediniz."

"ANKET ŞİRKETLERİNİ DEFTERİMDEN SİLİYORUM"

Seçimlerin ardından kendisine yeni dersler çıkardığını ifade eden Fatih Portakal, bugün sosyal medyadan yeni açıklamalar yaptı. Portakal, ilk olarak "Son seçimden hem gazeteci hem bir seçmen olarak çıkardığım dersleri paylaşmak istiyorum: Kendi doğrularımı söylemeye devam… Bagajım yok eyvallahım yok…

Değerlendirirken her şey akılcılık değilmiş, bu ülkede duygusal bakış açısı da önemli… Yazacağım konuşacağım yine, ama millet sorgulasın diye özel bir gayretim olmayacak. Bana ne! Anket şirketlerini defterimden siliyorum. Artık araştırmalarına bakmayacağım, paylaşmayacağım" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET PARTİLERİNDE DEMOKRASİ OLMADIĞINI GÖRDÜM"

Fatih Portakal istemeye istemeye oy vermeye son verdiğini belirtip sözlerine şöyle devam etti: "Artık kerhen -istemeye istemeye- oy vermeye son veriyorum. Aklım ve gönlüm hangi parti derse oyum ona… Kaybetmemek için her şeyi yapabilme kapasiteleri var. Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm. Biliyordum da, belki diyordum. Onlarda da parti koltuğunu kaybetmeme hırsı var."

"LİSTEMDE YOKLAR"

Seçim kaybedip gitmeyi bilmeyen hala koltuklarında oturan Akşener, Kılıçdaroğlu çifti, artık listemde yoklar. İsmini yazmadıklarım var, onları destekleyeceğim anlamını çıkarmayın. Zamanı geldiğinde su yolunu bulur. Sandığa hiç küsmedim, aynı heyecanla gitmeye devam."
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