Fatih Portakal ‘seçimden ders çıkardım’ deyip itiraf etti: Muhalefet partilerinde demokrasi yok

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğraması ardından CHP Genel Merkezi'nin önünde CHP'liler tarafından istifaya çağrıldı. Ancak Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi sonucu belli olduğu gece basına yaptığı açıklamada istifa açıklaması yerine "Mücadeleye devam!" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonraki günler CHP'li isimlerden bazıları CHP'nin genel başkanlığı için değişim çağrılarında bulunmaya da başladı.Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada 'genel başkanlığa herkes aday olabilir' mesajı da verdi. Genel başkanlık yarışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve bazı isimlerin adı dahi geçti. Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağına yönelik mesajlarını sürdürdü. Muhalif basından Kılıçdaroğlu'na destek verenlerden bazıları ve bazı seçmenler Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması yönünde çağrılarda da bulundu.14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını güçlü bir şekilde destekleyen ve aday olmasını isteyen Fatih Portakal da haziran ayının başında yaptığı bir açıklamada CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şunları söylemişti:"Ya başarısızsınız be arkadaş. Hâlâ umut olmaya çalışıyorsunuz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok. Evet, Kılıçdaroğlu aday olsun dedim, ama bitti, kaybettiniz ya, o koltukta oturamazsınız. Diyor ki, 'Her iki seçmenden biri Kılıçdaroğlu'na verdi'... Sanki beş tane aday var. Aklımızla dalga geçiyor. Seçim kaybettiniz, parti içi demokrasiniz olsun. Demokrasi getireceğiz, diktatörlük var dediniz, Erdoğan var diye bağırdınız, oy istediniz."Seçimlerin ardından kendisine yeni dersler çıkardığını ifade eden Fatih Portakal, bugün sosyal medyadan yeni açıklamalar yaptı. Portakal, ilk olarak "Son seçimden hem gazeteci hem bir seçmen olarak çıkardığım dersleri paylaşmak istiyorum: Kendi doğrularımı söylemeye devam… Bagajım yok eyvallahım yok…Değerlendirirken her şey akılcılık değilmiş, bu ülkede duygusal bakış açısı da önemli… Yazacağım konuşacağım yine, ama millet sorgulasın diye özel bir gayretim olmayacak. Bana ne! Anket şirketlerini defterimden siliyorum. Artık araştırmalarına bakmayacağım, paylaşmayacağım" ifadelerini kullandı.Fatih Portakal istemeye istemeye oy vermeye son verdiğini belirtip sözlerine şöyle devam etti: "Artık kerhen -istemeye istemeye- oy vermeye son veriyorum. Aklım ve gönlüm hangi parti derse oyum ona… Kaybetmemek için her şeyi yapabilme kapasiteleri var. Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm. Biliyordum da, belki diyordum. Onlarda da parti koltuğunu kaybetmeme hırsı var."Seçim kaybedip gitmeyi bilmeyen hala koltuklarında oturan Akşener, Kılıçdaroğlu çifti, artık listemde yoklar. İsmini yazmadıklarım var, onları destekleyeceğim anlamını çıkarmayın. Zamanı geldiğinde su yolunu bulur. Sandığa hiç küsmedim, aynı heyecanla gitmeye devam."