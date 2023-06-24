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TSK'nın yeni 'GÖZDE'si envantere girdi! Savunmada bir vurucu güç daha: Sıra 'TOLUN'da!

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından ortak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti SSB ile imzalanan sözleşme kapsamında envantere girerken, seri üretimi başlayan minyatür bomba TOLUN, ilk teslimat için gün sayıyor.

TSK'nın yeni 'GÖZDE'si envantere girdi! Savunmada bir vurucu güç daha: Sıra 'TOLUN'da!
Ekleme: 24.06.2023 - 14:25 Güncelleme: 24.06.2023 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
TSK'nın yeni 'GÖZDE'si envantere girdi! Savunmada bir vurucu güç daha: Sıra 'TOLUN'da!
ASELSAN, dünyanın önde gelen havacılık buluşmalarından Paris Airshow'da hava platformları için geliştirdiği mühimmat, aviyonik ve elektro optik ürünler başta olmak üzere bir dizi çözümünü sergiledi. Bu ürünler arasında TOLUN Minyatür Bomba, TOLUN IIR Güdümlü Minyatür Bomba, Çoklu Taşıma Salanı SADAK-4T, GÖZDE ve LGK-82 güdüm kiti yer aldı.

TSK'nın yeni 'GÖZDE'si envantere girdi! Savunmada bir vurucu güç daha: Sıra 'TOLUN'da!

SIRA 'TOLUN'DA!

ASELSAN'ın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile geliştirme ve üretim sözleşmelerini imzaladığı TOLUN için yalın üretim hattı kuruldu ve seri üretime başlandı. TOLUN'un kullanım konseptine uygun sertifikasyon testlerinin temmuz ayında tamamlanarak teslimata başlanması hedefleniyor. TOLUN'un geliştirme sürecinde, F-16 ve Bayraktar AKINCI taarruzi insansız hava aracı ile başarılı atış testleri gerçekleştirildi.

TSK'nın yeni 'GÖZDE'si envantere girdi! Savunmada bir vurucu güç daha: Sıra 'TOLUN'da!

SERT VE YUMUŞAK KARA HEDEFLERİNE KARŞI KULLANILACAK

TOLUN, hava platformundan çoklu taşıma salanıyla atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen INS/GPS güdümlü bir mühimmat olarak geliştirildi.

1 METRE KALINLIKLI BETON ENGELİ DELEBİLİYOR

100 kilometre menzile sahip TOLUN, hem delici etkinlikli (1 metre kalınlıklı beton engeli delebilen) hem de parçacık etkili harp başlığı varyantlara sahip bulunuyor. TOLUN, bu yüksek etkinlikleri gerçekleştirirken düşük ikincil hasar etkisi gösteriyor.

TSK'nın yeni 'GÖZDE'si envantere girdi! Savunmada bir vurucu güç daha: Sıra 'TOLUN'da!

AKILLI ÇOKLU TAŞIMA SALANI

ASELSAN, minyatür bomba projesiyle akıllı çoklu taşıma salanı da geliştirdi. Çoklu taşıma salanı SADAK-4T ile F-16 uçaklarının kanat altlarına dörder adet minyatür bomba taşıyan birer çoklu salan yerleştirilebiliyor. Böylece aynı anda çoklu hedef angajmanı ile oyun değiştirici bir kabiliyet oluşturuluyor. SADAK'ın 2'li versiyonu da bulunurken TOLUN kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak tekli şekilde kullanılabiliyor. ASELSAN, aynı zamanda genel maksat bombaları için çoklu kullanım konseptine uygun salan geliştirmek için çalışmalara devam ediyor.

KIZILÖTESİ ARAYICI BAŞLIKLI TOLUN YIL SONUNDA

ASELSAN minyatür bombanın seri üretim çalışmalarını sürdürürken mühimmatın varyantlarını geliştirmek için de faaliyetler yürütüyor.

Kızılötesi arayıcı başlıklı 'Man-in-the-Loop' özellikli minyatür bomba (IIR Minyatür Bomba) varyantının bu yıl sonunda kalifiye olması hedefleniyor.

Kızılötesi arayıcı başlık sayesinde minyatür bomba, geçmiş varyantta olduğu gibi sadece hareketsiz hedeflere değil, hareketli hedeflere karşı da etkili bir mühimmat olacak.

Man-in-the-Loop özelliğiyle pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanırken anlık olarak hedef güncellenmesi yapılabilecek.

Kızılötesi arayıcı başlıklı minyatür bomba için ASELSAN öz kaynaklarıyla tasarım süreci devam ediyor. Tasarımın tamamlanmasıyla yer ve uçuş testleri gerçekleştirilecek.

TSK'nın yeni 'GÖZDE'si envantere girdi! Savunmada bir vurucu güç daha: Sıra 'TOLUN'da!

TSK'NIN YENİ 'GÖZDE'Sİ ENVANTERE GİRDİ!

TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti de SSB ile imzalanan sözleşme kapsamında envantere girmeye başladı.

GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.

GÖZDE güdüm kiti, F-16 ve F-4 uçakları için sertifiye edildi, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegrasyon çalışmaları ise devam ediyor.
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TSK'nın yeni 'GÖZDE'si envantere girdi! Savunmada bir vurucu güç daha: Sıra 'TOLUN'da!
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