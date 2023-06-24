Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ °C, 28°CAz bulutlu ve açıkA.KARAHİSAR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkADANA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkANKARA °C, 29°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluBOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı bulutluTOKAT °C, 29°CParçalı bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAĞRI °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 21°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 30°CParçalı bulutluVAN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık