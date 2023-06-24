296 Afganistan'lı göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik polis ve jandarma kontrollerinde yakalanan Afganistanlı 296 göçmen, uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik polis ve jandarma kontrollerinde yakalanan Afganistanlı 296 göçmen, uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi. Polis, jandarma ekiplerince yakalanan kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.Bu kapsamda, Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında bulunan 296 göçmen, Afganistan'a yapılan charter uçak seferiyle sınır dışı edildi.