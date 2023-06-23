Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 37'si FETÖ'cü 53 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakârca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.