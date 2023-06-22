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Beytüşşebap'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Beytüşşebap’ta iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, “Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek” mesajını verdi.

Ekleme: 22.06.2023 - 16:40 Güncelleme: 22.06.2023 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Beytüşşebap'ta iki terörist etkisiz hale getirildiTerörist avına çıkan kahraman Mehmetçik, yine eli dolu döndü...

Van İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen istihbarat üzerine harekete geçen Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’ndan ekipler, Beytüşşebap kırsalına indi.

İki terörist etkisiz hale getirildi
“Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu” kapsamında arama tarama faaliyeti yürüten komandolar, 2 teröristi tespit etti.

Bir süre İHA’larla izlenen teröristler, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

"Terör sona erene kadar..."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyona ilişkin hem görüntüleri paylaştı hem de önemli mesajlar verdi.

Bakan Yerlikaya, “Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.” dedi.
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