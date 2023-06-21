  • USD: 23,58 - 23,62
  • EURO: 25,77 - 25,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ticaret Bakanlığı duyurdu! '6 ay 6 bin kilometre' uygulamasının süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, "Otomotiv sektöründe "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024'e kadar 6 ay uzatıldı." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! '6 ay 6 bin kilometre' uygulamasının süresi uzatıldı
Ekleme: 21.06.2023 - 09:12 Güncelleme: 21.06.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanlığı duyurdu! '6 ay 6 bin kilometre' uygulamasının süresi uzatıldı
Ticaret Bakanlığı, 'Otomotiv sektöründe '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024'e kadar 6 ay uzatıldı.' açıklamasında bulundu.

İkinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren sıfır aracın satışında '6 ay ve 6 bin km' şartıyla ilgili düzenlemenin kapsamı genişliyor. Ticaret Bakanlığı yalnızca firmalar, galeriler ve kiralama şirketleri için geçerli olan yasağın şahısları da kapsaması için harekete geçti. Masada, şahıslar için senede üç adetle sınırlı olan araç devir sayısının azaltılması ve ilan sitelerine herkesin istediği gibi araç fiyatı girememesini sağlayacak düzenlemeler de var. Konuyla ilgili sinyaller ise önceki gün Ankara'da gerçekleşen otomotiv zirvesinde verildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat göreve başladıktan sonra ilk kez otomotiv sektörünün çatı örgütleriyle bir araya geldi.

BAKANLIK YATIRIM TALEBİNİN FARKINDA

Görüşmelerde öne çıkan konulardan biri otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi ve alınır alınmaz ikinci el ilan sitelerinde liste fiyatının üzerinde rakamlarla satışa konulması oldu. İkinci el araç sektörü temsilcileri toplantıda, '6 ay ve 6 bin km' şartının sadece işletmeler için geçerli olmasının kayıtdışılığı artırdığını ve otomobili yatırım aracı olarak gören bireyler üzerinden fiyatların artmaya devam ettiğini bildirdi.

Bakanlık yetkilileri ise yatırım amaçlı talebin farkında olduklarını, piyasa bozucu hareketleri engelemek için şahısları da kapsayacak düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Toplantının pozitif bir havada geçtiğini belirten İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

SİTELERE DÜZENLEME

'İkinci el araç satıcıları olarak bireysel ticaretin sektörü olumsuz etkilediğini, fiyatlardaki spekülatif artışın şirketlerden ziyade otomobili yatırım aracı olarak gören şahıslar nedeniyle yaşandığını aktardık. Sayın Bakan, rakamların arzdaki sorundan çok talep fazlası olduğunu gösterdiğini ve yatırım amaçlı alımların farkında olduklarını iletti. Yakında spekülatif fiyatların önüne geçmek için bireyleri de kapsaması beklenen yeni bir düzenleme gelecek. Bu noktada, '6 ay ve 6 bin kilometre' şartının şahıslar için de geçerli olması ve ilan sitelerine herkesin istediği gibi fiyat yazamamasına yönelik adımları bekliyoruz. Diğer yandan, yetki belgesi temininde yaşanan sorunlar, kayıt dışı ticaretin engellenmesi ve yönetmelik üzerindeki uyuşmazlıkların giderilmesi gibi konuları da paylaştık.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türkiye, Rusya ve İran'dan YPG/PKK'ya destek veren ülkelere kınama
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
İyi Parti'de istifalar bitmiyor: Murat Keçeciler partiden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
ABD'den PKK'ya destek sürüyor! Tam 75 araçlık takviye konvoyu...
Türk komandoları Kosova'da! Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye ve Erdoğan analizi: Bir sır değil...
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması!
Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...
CHP'li Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' sözlerini ti'ye aldı!
Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var
Mansur Yavaş'ın cadı avını Hakan Han Özcan ortaya çıkardı!
Avrupa Politika Merkezi: AB liderleri Türkiye'ye angaje olmalı
MİT'in operasyonu HDP'yi rahatsız etti: Skandal çağrı
İBB'de aile içi denetim! 5 milyarlık bütçeyi kocasına denetletiyor
Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler
İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Hesaplaşma vakti: Akşener suçu Kılıçdaroğlu'na atacak
İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!
Ticaret Bakanlığı duyurdu! '6 ay 6 bin kilometre' uygulamasının süresi uzatıldı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
PKK üyeliğinden yargılanan İBB’li Şafak Duran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası
Beklenen özellik geliyor! Reels videoları indirilebilecek

Beklenen özellik geliyor! Reels videoları indirilebilecek

WhatsApp'a yeni özellik! Medya sırası karışmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Medya sırası karışmayacak

Ankara’da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren baba için istenen ceza belli oldu

Ankara’da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren baba için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin gizli hazinesi ortaya çıktı: Görenler montaj sanıyor

Türkiye'nin gizli hazinesi ortaya çıktı: Görenler montaj sanıyor

İkramiye alamayan Twitter çalışanları şirkete dava açtı

İkramiye alamayan Twitter çalışanları şirkete dava açtı

Trabzon'da pistten çıkan uçağın son hali görenleri şaşırtıyor

Trabzon'da pistten çıkan uçağın son hali görenleri şaşırtıyor