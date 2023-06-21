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İkramiye alamayan Twitter çalışanları şirkete dava açtı

Twitter, şirketin 2022 ikramiyelerini ödemeyi reddettiğini iddia eden çalışanları tarafından dava edildi.

Ekleme: 21.06.2023 - 12:33 Güncelleme: 21.06.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
İkramiye alamayan Twitter çalışanları şirkete dava açtı
Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte yeni özellikler hayata geçiren Twitter, diğer yandan davalarla uğraşmak zorunda kalıyor.

Twitter çalışanları, çalışanlara hedeflenen tutarın yüzde 50'sinin ödeneceği vaadine rağmen 2022 ikramiyelerini alamadıklarını söylüyor.

Twitter'ın yıllık olarak ödenmesi gereken nakit performans bonus planı, Elon Musk'ın şirketi Ekim ayında satın almasıyla durduruldumuştu.

Çalışanlardan Twitter'a dava

Twitter, şirketin 2022 ikramiyelerini ödemeyi reddettiğini iddia eden çalışanları tarafından dava edildi.

Açılan davada çalışanlar, hem Musk'ın satın alınmasından önce hem de sonra, Twitter yönetiminin şirket çalışanlarına sürekli olarak 2022 için yıllık ikramiyelerinin Bonus Planı kapsamında ödeneceğine dair söz verdiğini söylüyor.
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