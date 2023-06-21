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CHP'li Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' sözlerini ti'ye aldı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim seslerini duymazdan gelerek "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" açıklaması parti içinde büyük yankı uyandırdı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun "16'lı masa" sözleriyla dalga geçti.

CHP'li Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' sözlerini ti'ye aldı!
Ekleme: 21.06.2023 - 12:11 Güncelleme: 21.06.2023 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' sözlerini ti'ye aldı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na karşı muhalif tutumu ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği "Tarihin bize yüklediği bir görev var. Açık ve net söylüyorum değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine tepki gösterdi.

'OYLARININ TOPLAMI YÜZDE 1 ETMEYEN PARTİLERE 35 MİLLETVEKİLİ VERDİK'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Bugün grup toplantısında Sayın Genel Başkanımız 'Gerekirse 6'lı masa yerine 16'lı masa kurarız' dedi. Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz 6'lı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının %1 bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35 Milletvekili verdik." dedi.

'140 MİLLETVEKİLİ VERMEMİZ GEREKECEK'

"Masa 16'ya çıkarsa; 35 bölü 4, çarpı 16, eşittir 140 Milletvekili vermemiz gerekecek." ifadelerini kullanan Özcan, "Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.

CHP'LİLERE DE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sonraki paylaşımında CHP'lilere çağrıda bulunan Özcan, şunları söyledi:

"Tüm CHP'li üyelere ve CHP'ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum; lütfen bu akşam herkes kendi ilindeki CHP İl Başkanı'nı arasın ve halkın düşüncelerini paylaşsın. Onlar da sizden aldıkları cesaretle yarın Sayın Genel Başkan'a düşüncelerini cesurca ve özgürce ifade edip 'Kral çıplak' diyebilsinler. Gerçekleri İl Başkanlarından dinlemek Sayın Genel Başkan'ın en doğal hakkıdır."
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